5 Fakta Unik Tentang Chaeyoung TWICE

TEMPO.CO, Jakarta - TWICE merupakan grup musik K-pop yang sangat populer. Salah satu anggotanya yang berbakat adalah Chaeyoung TWICE, yang dikenal karena bakatnya dalam bernyanyi, menari, dan bahkan memasak.

Berikut beberapa fakta menarik tentang Chaeyoung TWICE yang mungkin belum banyak diketahui banyak orang.

1. Bergabung dengan JYP Entertainment bukan karena kemampuan rapper

Dikutip dari Koreaboo, Chaeyoung sebenarnya tidak bergabung dengan JYP Entertainment karena kemampuan ngerapnya. Ia baru menyadari bakat rapnya pada percobaan pertamanya dalam misi kelompok untuk evaluasi di perusahaan. Kemudian dia menyadari bahwa itu cocok untuknya, jadi dia memutuskan untuk berlatih dan fokus pada kemampuan rap.

2. Seorang penulis lagu yang berbakat

Chaeyoung adalah salah satu anggota TWICE yang telah berpartisipasi dalam menulis beberapa lirik lagu mereka. Dia menulis bagian rap untuk "Precious Love" di album Cheer Up dan dia juga membantu Jihyo menulis lirik untuk "Eye Eye Eyes" di album Signal. Dia juga membantu sesama rapper Dahyun dengan lirik "Missing U" di album Twicetagram, dan menulis seluruh lagu "Don't Give Up" dari album yang sama.

3. Menyukai warna rambut hitam

Chaeyoung memiliki perubahan warna dan gaya rambut yang paling banyak di antara semua anggota TWICE. Namun, dari semua gaya berbeda yang pernah dicobanya, dia memiliki satu gaya yang menurutnya paling cocok untuknya yakni rambut hitam, terutama dengan potongan bob. Bahkan perusahaannya setuju bahwa ia terlihat paling cocok dengan potongan bob, dan mereka menyuruhnya untuk mempertahankannya saat Twice memulai debutnya.

4. Berteman baik dengan solois Jeon Somi

Pada 10 Februari 2020, Jeon Somi memposting foto hitam-putih dan berwarna dari dirinya bersama Chaeyoung dengan gaya yang lucu. Dilansir dari Soompi, mereka saling menaruh jari di hidung dan Somi menulis dalam keterangan foto dalam bahasa Inggris, "teman tercinta saya mengupil untuk saya."

Jeon Somi dan Chaeyoung TWICE berlatih bersama di JYP Entertainment dan keduanya tampil dalam acara kompetisi debut TWICE "SIXTEEN." Jeon Somi kemudian berkompetisi di Produce 101 dan melakukan promosi dengan grup proyek acara tersebut, I.O.I, sebelum melakukan debut solo tahun lalu dengan Birthday.

5. Menyukai stroberi

Chaeyoung sangat menyukai stroberi. Bahkan, ini ia mulai tertarik untuk memasak, dan hidangan yang paling ia sukai adalah Strawberry Santa. Hidangan ini dibuat dengan stroberi, keju mascarpone, dan selai.

