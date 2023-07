Hwang Minhyun Jadi Sosok Penyimpan Banyak Rahasia dalam My Lovely Liar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hwang Minhyun dan Kim So Hyun membintangi drama terbaru "My Lovely Liar." Drama romantis misteri baru tentang seorang wanita yang bisa mendengar kebohongan dan seorang produser musik jenius yang menyembunyikan identitasnya.

Kim So Hyun akan berperan sebagai Mok Sol Hee, yang kemampuan supranaturalnya untuk mendeteksi kebohongan telah membuatnya kehilangan kepercayaan pada orang lain. Hwang Minhyun akan berperan sebagai tetangga misterius Mok Sol Hee, Kim Do Ha, yang merupakan produser musik paling sukses di Korea tetapi harus menyembunyikan wajahnya dari dunia karena sebuah rahasia.

Dalam potongan gambar yang baru dirilis mengungkapkan bahwa Kim Do Ha tidak selalu penyendiri, selama masa sekolah menengahnya, dia adalah remaja biasa yang bebas dari rasa khawatir. Namun, pada saat Mok Sol Hee bertemu dengannya, Kim Do Ha telah berubah menjadi orang dewasa yang tegang dan terisolasi yang telah membangun tembok yang tidak dapat ditembus di sekeliling dirinya.

Satu-satunya tempat Kim Do Ha dapat bersantai adalah di rumah, di mana dia sendirian dan bebas dari pengintaian orang lain. Tetapi kesedihan dalam ekspresinya mengisyaratkan bahwa dia tidak senang dengan gaya hidupnya yang menyendiri.

Hwang Minhyun mendapat kesempatan besar dalam My Lovely Liar

Hwang Minhyun menjelaskan bagaimana dia akhirnya membintangi drama tersebut. “Saya ingin mencoba berakting dalam romansa modern, dan melalui kesempatan besar, saya menemukan 'My Lovely Liar.' Karena saya ingat menikmati pekerjaan sebelumnya dengan sutradara Nam Sung Woo, saya benar-benar ingin bekerja dengannya apa pun yang terjadi," katanya.

Minhyun langsung tertarik pada cerita latar unik dari masing-masing karakter utama ketika pertama kali membaca naskahnya. “Saya senang melihat mereka mengkhawatirkan konflik yang muncul dari keadaan seperti itu, bekerja sama untuk menyelesaikannya, dan secara bertahap sembuh dalam prosesnya," ujarnya.

Mantan personel Wanna One itu menggambarkan karakter Kim Do Ha adalah karakter dengan banyak rahasia. Kim Do Ha telah menyembunyikan dirinya dan menjalani hidupnya terputus dari dunia luar untuk waktu yang lama, dan akhirnya tanpa sengaja menjalani kehidupan ganda. "Kadang-kadang, dia misterius, dan dia mencoba untuk tidak membiarkan orang mendekatinya, tetapi di balik itu, Do Ha memiliki rahasia tersembunyinya sendiri," tambahnya.

Tapi setelah bertemu Mok Sol Hee, Kim Do Ha mulai berubah. Hwang Minhyun menambahkan karakternya bisa membuat penonton tertawa. “Dia agak kikuk, dan terkadang dia canggung dalam hubungannya dengan orang lain dengan cara yang tidak terduga, yang menurut saya akan membuat orang tertawa," katanya.

