Cha Eun Woo Ingin Memerankan Karakter yang Punya Super Power

TEMPO.CO, Jakarta - Cha Eun Woo tidak hanya dikenal sebagai penyanyi idol K-Pop dari grup ASTRO. Dia juga telah membintangi sebuah film dan beberapa drama. Khusus kariernya ini, Cha Eun Woo memiliki keinginan untuk memerankan sebuah karakter khusus.

Dalam sesi tanya jawab saat fan concert Cha Eun Woo 2024 Just One Ten Minute [Mystery Elevator], pria bernama asli Lee Dong Min itu, mengaku ingin memerankan karakter yang memiliki kekuatan super.

"Ingin yang pakai super power, kayanya belum tahu kekuatannya seperti apa belum tahu. Tapi kayanya bakala seru kalau ada super power seperti Mystery Elevator ini," ujarnya di Jakarta, Sabtu 20 April 2024.

Karier akting Cha Eun Woo

Cha Eun Woo memulai debut aktingnya lebih dulu daripada debut dengan ASTRO, yaitu pada tahun 2015 lewat film Brilliant Life. Film itu juga dibintangi oleh Song Hye Kyo dan Gang Dong Won. Setelah membintangi film tersebut, dia mulai menerima banyak tawaran drama Korea. Sementara debut dengan ASTRO pada tahun 2016.

Karakter yang diperankannya pun beragam. Mulai dari mahasiswa dalam My ID is Gangnam Beauty, siswa SMA dalam True Beauty, seorang pendeta dalam Island, hingga guru SMA dalam A Good Day To Be A Dog.

Sedangkan dalam drama terbarunya yang baru tamat, Wonderful World, dia berperan sebagai seorang pemuda tangguh dan misterius yang yang ingin membalas dendam atas kematian orang tuanya.

Dalam kesempatan fan concert pertamanya hari ini, Cha Eun Woo juga menampilkan beberapa lagu solo dari soundtrack drama yang diperankannya. Termasuk "Jealousy" dari drama A Good Day To Be A Dog yang diaransemen khusus untuk acara hari ini.

Tak ketinggalan, dia juga menampilkan lagu "Love So Fine" dari drama True Beauty. Lagu ini bahkan menjadi penutup penampilannya dalam fan concert di Jakarta.

Fan concert pertama di Jakarta

Cha Eun Woo 2024 Just One Ten Minute [Mystery Elevator] yang diselenggarakan oleh Viu Scream Dates mengajak Aroha untuk lebih dekat dengan dirinya. Berbeda dengan konsep fan meeting biasanya, fan concert ini lebih banyak menghadirkan penampilan dia menyanyi di atas panggung.

Cha Eun Woo sebelumnya menggelar fan meeting di Jakarta pada tahun 2022. Pria berusia 27 tahun itu juga pernah tampil di acara penghargaan Indonesian Television Award tahun 2018 dan Golden Disc Awards 2024 pada 6 Januari 2024.

