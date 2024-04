Nichkhun 2PM akan Jumpa Penggemar di Jakarta, Simak Deretan Drama dan Film yang Dibintanginya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup K-Pop 2PM, Nichkhun akan fan meeting perdana di Jakarta pada 27 April 2024. Ia akan menyapa para Hottest (penggemar 2PM), di Balai Sarbini pukul 19.00 WIB.

“Apa kabar Hottest Indonesia? Aku Nichkhun, sudah lama sekali sejak kedatangan terakhirku ke Indonesia. Aku di sini membawa kabar baik, aku akan kembali ke Jakarta untuk No.624: Nichkhun Fan Meeting in Jakarta,” kata Nichkhun 2PM dalam video yang diunggah di Instagram oleh iMe Indonesia selaku promotor, pada 26 Maret 2024.

Drama dan Film Nichkhun

1. Seven Something (2012)

Film ini menampilkan kisah yang dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama diberi nama 14 yang menampilkan masalah dua remaja dan hubungan dalam media sosial. Bagian kedua dinamakan 21/28 yang mengisahkan dua mantan kekasih aktor dan aktris bekerja sama setelah berpisah selama 7 tahun. Bagian ketiga 42.195 tentang wanita bertemu dengan pria muda yang mendorongnya untuk menyelesaikan maraton.

Film garapan tiga sutradara Goff Paween Purijitpanya, Ping Adisorn Trisirikasem, dan Jira Maligool ini menampilkan pemeran, yaitu Kao Jirayu La-ongmanee, Punpun Sutatta Udomsilp, Sunny Si Suwanmethanon, Cris Horwang, dan Nichkhun.

2. Brother of the Year (2018)

Film garapan sutradara Witthaya Thongyooyong ini mengisahkan kakak-adik, Chut (Sunny Si Suwanmethanon) dan Jane (Yaya Urassaya Sperbund) yang selalu bertengkar sejak kecil. Mereka selalu membandingkan segala hal untuk merasa lebih baik dari yang lain. Salah satu kesempatan yang dipamerkan oleh Chut sebagai kakak laki-laki adalah ketika ada laki-laki lain mencoba memukul Jane. Namun, kejadian ini membuat Jaen menjalin hubungan diam-diam dengan sang kekasih, Moji (Nichkhun).

3. Shall We Fall in Love (2018)

Dikutip dari My Drama List, drama ini garapan Liu Jiang dan Han Zeng Guang ini mengikuti perjalanan pria muda bernama Jiang Yi Nan (Nichkhun) dari tidak memiliki apa-apa. Selama perjalanannya, Yi Nan bertumbuh menjadi seseorang yang dihormati di tempat kerja dan memiliki ketertarikan kepada Chen Xin Yue (Daisy Li).

Xu Hao Yu (Wang Zi Rui) tidak senang dengan sikap kebahagian Yi Nan sehingga membuat hidupnya sulit. Pacar Hao Yu, Liang Ding (Fei) memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lolosnya Yi Nan di perusahaan besar.

4. My Bubble Tea (2020)

Drama ini menampilkan seorang wanita (Proy Pokvorachat Chanchalermvoranun) jatuh cinta kepada bos (Nichkhun). Ia sampai mengarang minuman bubble tea supranatural untuk memenangkan cinta bos tersebut. Namun, pria yang dibenci, Light (Mean Phiravich Attachitsataporn) tidak sengaja minum teh tersebut dan jatuh cinta kepadanya sehingga terjadi cinta segitiga.

5. Finding the Rainbow (2022)

Drama karya sutradara James Thanadol Nuansut ini menceritakan kisah cinta yang berlatar belakang peristiwa sejarah, meliputi peristiwa Black May pada 1992, tragedi 9/11, dan pandemi Covid-19 pada 2021. Drama ini dibintangi oleh Nichkhun, Aom Sushar Manaying, God Itthipat Thanit, Fon Nalinthip Phoemphattharasakun, Singto Prachaya Ruangroj, dan Aun Prakpoom Jongmunwattana.

