Lee Joo Bin akan Membintangi Drakor Guardians

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Lee Joo Bin dikabarkan akan membintangi drama terbaru berjudul Guardians. Kabar tersebut disampaikan oleh agensinya, ANDMARQ pada Selasa, 23 April 2024. “Lee Joo Bin akan membintangi drama Guardians," keterangan ANDMARQ dikutip dari Soompi.

Guardians bergenre kriminal. Drama ini ditulis oleh Noh Min Kyung dengan sutradara oleh Jeong Ji Hyun dan Park Ji Hyun.

Sinopsis Guardians

Baca Juga: Cerita Byeon Woo Seok Pernah Ditolak Casting 100 Kali Sebelum Sukses Jadi Aktor

Guardians bercerita tentang orang-orang yang berjuang untuk melengkapi hukum yang tak sempurna. Drama ini mengangkat tema pengawasan elektronik dan peran petugas masa percobaan dalam mencegah penjahat kembali melakukan pelanggaran.

Drama Guardians akan menceritakan kisah petugas pengawasan dan masa percobaan elektronik yang membantu mencegah residivis dan mengintegrasikan kembali penjahat tertentu ke dalam masyarakat, serta memantau dan menahan mereka.

Queen of Tears

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, Lee Joo Bin membintangi drama Queen of Tears sebagai Cheon Da Hye, istri dari Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon) yang merupakan adik Hong Hae In (Kim Ji Won). Meski sebagian penonton melihat karakter Cheon Da Hye sebagai penjahat, Lee Joo Bin justru merasa sebaliknya. Berkat penampilannya yang mengesankan dalam drama itu, ia kini tengah menjadi pusat perhatian para fan drakor.

"Dia berusaha keras untuk menjadi Da Hye, dan karena akulah yang memerankannya, tindakan dan pikiran Da Hye terasa masuk akal jadi aku tidak menganggapnya sebagai penjahat," kata Lee Joo Bin kepada majalah Esquire. Lee Joo Bin sambil berkelakar mengakui, ia menyadari sejauh mana kesalahan Da Hye hanya dengan menonton episode terbaru.

Tak hanya Queen of Tears, ada sejumlah drama yang pernah dibintangi Lee Joo Bin. Dikutip dari MyDramaList, beberapa drama itu Be Melodramatic (2019), The Tale of Nokdu (2019), Hello Dracula (2020), Find Me in Your Memory (2020), She Would Never Know (2021), Doctor Lawyer (2022), Love in Contract (2022), Love Hate You (2023), dan Chicken Nugget (2024).

MARVELA

Pilihan Editor: Setelah Queen of Tears, Lee Joo Bin akan Main Drama Kriminal Baru