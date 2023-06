Mengenal The Corrs, Grup Musik Irlandia yang akan Konser di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik Irlandia, The Corrs akan konser di Indonesia pada Rabu, 18 Oktober 2023. Konser The Corrs bagian dari tur reuni empat bersaudara ini akan diadakan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

Pada 1990, The Corrs dibentuk oleh empat orang bersaudara di Irlandia. Para anggota grup itu Andrea yang mengisi posisi lead vocal, Sharon (biola, piano, vokal), Caroline (drum, piano, vokal), dan Jim (gitar, piano, vokal). Tur konser The Corrs ini yang pertama setelah hiatus dari dunia musik selama 18 tahun.

Mengenal The Corrs

Gaya musik The Corrs campuran elemen pop rock dengan unsur musik tradisional Irlandia. Mengutip All Music, The Corrs menikmati popularitas regional di Irlandia. Pada 1994, duta besar Amerika untuk negara tersebut mengundang The Corrs tampil di Piala Dunia 1994 di Boston.

The Corrs mulai dikenal secara internasional pada pertengahan tahun 1990-an. Adapun album pertama berjudul Forgiven, Not Forgotten (1995). Album ini mencapai kesuksesan besar di berbagai negara, termasuk Irlandia, Inggris, dan Australia. Lagu mereka yang menjadi hit populer Runaway dan Forgiven, Not Forgotten.

Popularitas The Corrs meluas dengan setelah tampil dalam Olimpiade di Atlanta. Mereka juga mendapatkan slot dukungan pada tur 1996 Celine Dion. Dua pertunjukan yang membantu membuka jalan bagi rekaman debut setelah diterima.

Pada 1997, The Corrs merilis album kedua berjudul Talk on Corners yang menghasilkan beberapa hit besar seperti So Young dan Dreams (versi cover dari lagu Fleetwood Mac). Album ini menjadi salah satu yang terlaris di banyak negara.

Grup ini terus merilis album dalam beberapa tahun berikutnya, termasuk In Blue (2000), Borrowed Heaven (2004), dan Home (2005). Mereka juga sering tampil dalam konser dan tur dunia yang mendapat sambutan positif.

The Corrs telah menerima banyak penghargaan, termasuk rekor Platinum, Brit Awards, dan nominasi Grammy dan Ivor Novello. Mereka juga menjadi satu-satunya band yang diminta tampil di ulang tahun ke-86 Nelson Mandela dan Jubilee Ratu pada 2002.

Setelah jeda untuk berfokus pada proyek solo, The Corrs kembali dengan album studio baru yang berjudul White Light pada 2015.

