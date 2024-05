Penggemar Rasakan Emosi di Lagu Diana Krall

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Diana Krall terlihat sangat santai ketika memasuki panggung di Ciputra Artpreneur. Diana mengenakan atasan hitam dengan dibalut jaket hitam. Ia pun mengkombinasikan pakaiannya ini dengan celana panjang hitam. Rambutnya yang pirang tergerai menyala ke harapan penonton.

Diana pun langsung memainkan lagu bertajuk 'Almost Like Being in Love'. Sambil memainkan pianonya, Diana bernyanyi penih emosi. "Kami senang bertemu dengan kalian lagi. Kami senang di sini, di teater cantik ini," katanya dalam konser tunggal bertajuk 'Diana Krall Live in Jakarta 2024' pada 4 Mei 2024.

Salah satu penggemar Diana Krall, Livia Emmanuel mengatakan ia sangat senang dengan penampilan Diana Krall malam itu. "Saya excited banget. Saya fokus dari awal hingga akhir," kata Wanita 31 tahun penuh semangat kepada Tempo pada 4 Mei 2024.

Penggemar Diana Krall, Livia Emmanuel 31 tahun (kiri) bersama Ria Zipie 35 tahun pada Konser Diana Krall di Artpreneur, Jakarta pada 4 Mei 2024/ Tempo-Mitra Tarigan

Livia, yang juga seorang pianis muda, mengatakan Diana beraksi dengan sangat detail. Detail dalam hal menyanyi sekaligus memainkan pino. Livia mengatakan dengan hadir di konser Diana, Livia bisa mendengar dengan jelas, berbagai teknik piano yang digunakan oleh Diana. Ia pun bisa merasakan emosi yan mendalam yang hendak disampaikan Diana kepada penontonnya. "Emosinya terdengar banget. Beda saat dengar di audio rekaman," kata Livia yang sudah sangat mengidolakan Diana sejak kecil. Lagu-lagu Diana Krall kerap menjadi referensinya untuk berlatih piano.

Penonton lain, Ria Zipia, pun menilai penampilan Diana sangat bagus. "Suaranya enak banget. Dia punya ciri khas suara yang khas banget dan tidak bisa dibuat-buat," kata Ria.

Hal itu pula yang pelajaran dipetik Ria dari Diana. "Emosinya itu spontan," kata Ria yang juga memiliki kegiatan sampingan sebagai seorang penyanyi.

Spontanitas Diana pun terlihat Ketika ia mengakhiri berbagai lagunya. "Di akhir lagu biasanya penyanyi sudah mengkonsep bebagai ketukan nada yang ingin disampaikan. Tapi dia kayak jamming," lanjut Ria.

Setelah memulai dengan lagu Almost Like being in Love, Diana pun menampilkan lagu All or Nothing at All. Terkadang penampilan Diana diiringi oleh bass dan juga drum. Tak jarang pula Diana tampil solo dengan hanya memainkan piano.

Promotor konser musik Rajawali Indonesia menghadirkan "Diana Krall Live in Jakarta 2024" untuk menghibur para penggemar musik jazz di Tanah Air. Konser tunggal tersebut berlangsung akrab.

Promotor hanya menjual tiket dalam jumlah terbatas. Semula konser akan dilaksanakan di JIEXPO Theatre Kemayoran, Jakarta Pusat, tetapi kemudian dipindahkan ke Ciputra Artpreneur.

Diana Krall tercatat sebagai satu-satunya penyanyi jazz yang delapan kali menduduki puncak tangga Billboard Jazz Album. Penyanyi yang telah meraih tiga Grammy Awards dan delapan Juno Awards itu album-albumnya laris. Dia telah memiliki sembilan album Gold, tiga album Platinum, dan tujuh album Multi-Platinum.

