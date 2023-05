Agensi Tak Diberitahu Song Hye Kyo dan Han So Hee Batal Main Drama Bareng

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Song Hye Kyo dan Han So Hee hengkang dari drama kolaborasi merea The Price of Confession setelah diskusi panjang, menurut laporan News1, Rabu, 17 Mei 2023. Kedua agensi aktris merespon bahwa mereka baru mengetahui kabar tersebut lewat berita.

Song Hye Kyo, Han So Hee, dan sutradara Shim Na Yeon dikabarkan hengkang dari projek drama The Price of Confession. Kabar ini mengejutkan publik karena kedekatan antara Song Hye Kyo dan Han So Hee yang mulai ditunjukkan di media sosial.

Keputusan Sepihak Tanpa Sepengetahuan Song Hye Kyo dan Han So Hee

Mengutip dari Soompi dan Allkpop, agensi Song Hye Kyo, UAA memberikan respon bahwa mereka perlu memeriksa detail terkait keputusan yang diambil oleh pihak produksi. "Kami sedang dalam proses pengecekan. Sulit untuk menjawab dengan tepat pada saat ini," tutur United Artist Agency (UAA).

Selain itu, pihak agensi Han So Hee malah menyebut bahwa mereka mengetahui kabar tersebut lewat pemberitaan. "Kami baru mengetahui informasi terkait penampilan Han So Hee di drama The Price of Confession dibatalkan lewat pemberitaan. Kami sedang dalam tahap pengecekan soal informasi ini," katanya.

Perusahaan Produksi Belum Beri Kejelasan Soal Nasib Song Hye Kyo dan Han So Hee

Dikutip dari Soompi, Studio Dragon selaku perusahaan produksi film menyebut bahwa Production H bertanggung jawab dalam hal casting. "Permasalahan berhubungan dengan casting diurus secara eksklusif oleh perusahaan Production H yang bekerja sama dengan kami. Kami tidak mengetahui apa pun soal permasalahan ini," kata perwakilan dari Studio Dragon.

Selain itu, SLL selaku perusahaan induk dari Production H juga masih mencari tahu terkait detail permasalahan ini. "Karena tidak ada orang spesifik yang bertanggung jawab di Production H, SLL masih membuat pernyataan resmi terkait The Price of Confession atas nama mereka. Kami sedang mencari tahu tentang permasalahan yang sedang terjadi," katanya.

Sementara itu, Song Hye Kyo dan Han So Hee dikabarkan mempertimbangkan tawaran The Price of Confession secara positif pada Maret 2023. Kabar ini menimbulkan antusiasme publik yang ditambah dengan interaksi antara Song Hye Kyo dengan Han So Hee.

GABRIELLA AMANDA | SOOMPI | ALLKPOP | NEWS1

