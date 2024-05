Penghargaan Daesang untuk Moving, Serial Fantasi Laga Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BaekSang Arts Awards 2024 telah digelar pada Selasa, 7 Mei 2024, dengan memberikan berbagai kategori penghargaan. Dikutip dari All Kpop, drama Korea atau drakor Moving meraih Daesang atau Grand Prize dan menjadikannya sebagai penerima penghargaan tertinggi dalam kategori tersebut.

Penghargaan BaekSang

Serial fantasi laga yang dibintangi aktris dan aktor kondang ini meraih beberapa penghargaan dari tujuh nominasi, termasuk penghargaan Best Screenplay untuk Kang Full dan Best New Actor untuk Lee Jung-ha.

Adapun My Dearest meraih penghargaan Best Drama, menandai kemenangan kedua Namgoong Min dalam ajang BaekSang Arts Awards setelah sebelumnya memenangkan penghargaan untuk Hot Stove League pada 2020.

Namgoong Min juga mendapat penghargaan Best Actor dalam kategori serial televisi berkat penampilannya dalam My Dearest. Di kategori film, penghargaan Best Film dan Daesang diraih oleh film laga sejarah 12.12: The Day yang disutradarai oleh Kim Sung Su, yang sebelumnya telah mengarahkan film-film seperti Flu (2013) dan Asura: The City of Madness (2016).

Film yang dibintangi oleh sejumlah aktor ternama seperti Hwang Jung-min, Jung Woo-sung, Lee Sung-min, Park Hae-joon, dan Kim Sung-kyun ini mencuri perhatian dalam ajang tersebut.

Kim Go Eun juga menambah koleksi piala BaekSang Arts Awards dengan memenangkan penghargaan Best Actress berkat penampilannya sebagai dukun dalam film Exhuma. Sebelumnya, ia telah meraih penghargaan Best New Actress - Television untuk drama Cheese in the Trap pada 2016.

BaekSang Arts Awards merupakan salah satu ajang penghargaan bergengsi di Korea Selatan, bersanding dengan Daejong International Film Awards dan Blue Dragon Film Awards. Acara tahunan ini diadakan untuk memberikan penghargaan dan menghargai prestasi dalam industri film, televisi, dan teater di Korea Selatan. Nominasi untuk BaekSang Arts Awards 2024 mencakup proyek-proyek yang ditayangkan dalam periode satu tahun belakangan, mulai dari 1 April 2023 hingga 31 Maret 2024.

Daftar Pemenang Baeksang Arts Awards 2024

Kategori Televisi

Daesang : Moving

Best Drama: My Dearest

Best Variety Show: Adventure by Accident 2

Best Educational Show: Japanese Person Ozawa

Best Director: Han Dong Wook (The Worst of Evil)

Best Actor: Namgoong Min (My Dearest)

Best Actress: Honey Lee (Knight Flower)

Best Supporting Actor: Yeom Hye Ran (Mask Girl)

Best Supporting Actress: Ahn Jae Hong (Mask Girl)

Best New Actor: Lee Jung Ha (Moving)

Best New Actress: Yoo Na (The Day)

Best Male Entertainer: Na Young Suk

Best Female Entertainer: Hong Jin Kyung

Best Screenplay: Kang Full (Moving)

Best Technical Direction: Kim Dong Shik, Im Wan Ho (Whales and I)

PRIZM Popularity Award: Kim Soo Hyun, An Yu Jin IVE

Kategori Film

Grand Prize: 12.12: The Day

Best Film: 12.12: The Day

Best Director: Jang Jae Hyun (Exhuma)

Best Actor: Hwang Jung Min (12.12: The Day)

Best Actress: Kim Go Eun (Exhuma)

Best Supporting Actor: Kim Jong Soo (Smugglers)

Best Supporting Actress: Lee Sang Hee (My Name is Loh Kiwan)

Best New Actor: Lee Do Hyun (Exhuma)

Best New Actress: BIBI (Hopeless)

Best New Director: Lee Jeong Hong (A Wild Roomer)

Best Screenplay: Yoo Jae Sun (Sleep)

Best Technical Direction: Kim Byung In (Exhuma)

Gucci Impact Award: The Dream Songs

Kategori Teater

Baeksang Play Award: To My Son

Best Actress: Kang Hae Jin (To My Son)

