Seperti Lovely Runner 4 Drama Korea ini Usung Tema Perjalanan Waktu

TEMPO.CO, Jakarta - Drama dengan kisah time travel atau perjalanan waktu menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu drama yang mengandung unsur perjalanan waktu dan sedang populer saat ini adalah Lovely Runner. Beberapa drama serupa lainnya juga menarik untuk ditonton.

Lovely Runner diadaptasi dari novel web The Best of Tomorrow, karya Kim Bbang. Drama ini disutradarai Kim Tae Yoop dan Yoon Jong Ho. Ceritanya tentang Im Sol, yang diperankan Kim Hye Yoon, dan idolanya Ryu Sun Jae, diperankan Byeon Woo Seok, vokalis utama Eclipse.

Im Sol mengalami kesedihan mendalam setelah kematian Ryu Sun Jae. Namun dia mendapatkan keajaiban bisa kembali ke tahun 2008 saat Sun Jae berusia 19 tahun. Tak ingin mensia-siakan kesempatan itu, Im Sol memanfaatkan perjalanan waktunya untuk membantu Sun Jae menghindari nasib buruk di masa depan.

Selain Lovely Runner, berikut ini drama Korea yang mengandung tema perjalanan waktu yang menarik ditonton.

1. Twinkling Watermelon

Twinkling Watermelon memiliki alur cerita yang menyentuh hati. Ceritanya juga dikemas dengan perjalanan hidup, musik, dan penampilan yang luar biasa. Drama ini menceritakan kisah tentang Eun Gyeol, diperankan Ryeoun, seorang siswa SMA yang bijaksana.

Twinkling Watermelon. (dok. Viu)

Eun Gyeol satu-satunya orang dalam keluarganya yang dapat berbicara dan mendengar. Sejak kecil dia bertanggung jawab atas keluarganya, termasuk orang tua dan kakak laki-lakinya. Namun dia mengalami perselisihan dengan orang tua saat memutuskan karier pilihannya. Di tengah kebimbangan, tiba-tiba dia kembali ke tahun 1995, hanya untuk bertemu dengan ayahnya saat muda. Apakah momen ini membantunya mengatur ulang dan mengubah masa depannya?

2. A Time Called You

A Time Called You merupakan versi remake dari drama Taiwan, Someday or One Day. Han Jun Hee, diperankan Jeon Yeo Been, mengalami masa-masa sulit sejak kematian tragis pacarnya Ko Yeon Jun, diperankan Ahn Hyo Seop. Dia diliputi rasa bersalah dan penyesalan terhadap pacarnya.

Ahn Hyo Seop dan Jeon Yeo Been dalam drama A Time Called You. Dok. Netflix

Tepat setahun setelah kematiannya, dia menerima pemutar kaset sebagai hadiah. Keajaiban pun bermula saat dia memutar lagu “Gather My Tears” yang membawanya kembali ke tahun 1998. Han Jun Hee terbangun sebagai siswa sekolah menengah bernama Kwon Min Joo. Di masa itu dia bertemu dengan Si Heon yang mirip pacarnya dan sahabat Si Heon, In Kyu yang introvert. Anehnya, mereka bertiga nampak ditakdirkan saling berhubungan.

3. Mr. Queen

Mr. Queen memiliki alur cerita yang menarik. Ceritanya tentnag seorang master chef rumah keprisedena Korea Selatan, Jang Bong Hwan, diperankan Choi Jin Hyuk. Setelah mengalami kecelakaan aneh dia tiba-tiba kembali ke zaman Joseon. Anehnya lagi, dia juga terjebak di tubuh ratu, Kim So Yong, dipernakan Shin Hye Sun.

Drama perjalanan waktu lebih dari sekadar kisah intrik istana, namun juga mengeksplorasi romansa dalam spektrum yang lebih luas serta menyoroti ketidaksetaraan gender dan seksisme yang melekat dalam masyarakat patriarki.

4. 18 Again

Drama 18 Again memberikan wawasan tentang masyarakat dan stereotipnya. Termasuk tekanan terus-menerus terhadap keseimbangan kehidupan kerja dan dampaknya.

Drama Korea 18 Again. (Foto: Dok. Viu)

Dalam drama ini, Hong Dae Young, yang diperankan Yoon Sang Hyun, mengalami frustrasi dalam hidup karena masalah kemarahan yang mendalam. Dia pun kehilangan pekerjaannya. Bahkan sang istri Da Jung, diperankan Kim Ha Neul, ingin mengusirnya.

Dae Young ingin mengubah semua keputusan yang dia pilih sebelumnya. Rupanya doa Dae Youngterjawab dia pun kembali ke masa lalu. Tepatnya saat dia berusia 18 tahun. Dae Young muda yang diperankan Lee Do Hyun, memiliki kesempatan untuk memulai dari awal lagi. Bahkan membentuk ikatan yang mendalam dengan anak-anak, yang tidak dapat dia lakukan sebagai seorang ayah.

SOOMPI

