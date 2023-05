Reuni Song Hye Kyo dan Michelle Yeoh di Met Gala 2023 Setelah Lebih dari 1 Dekade

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Song Hye Kyo akhirnya kembali bertemu dengan aktris Hollywood pemenang Oscar, Michelle Yeoh. Dikutip dari Koreaboo, keduanya kembali bertemu setelah 15 tahun pada acara Cannes Film Festival ke-61.

Song Hye Kyo dan Michelle Yeoh Kembali Bertemu di Acara Internasional

Song Hye Kyo kembali bertemu dengan Michelle Yeoh di acara Met Gala 2023. Dikutip melalui Koreaboo, keduanya pertama kali bertemu di acara Cannes Film Festival ke-61 yang diadakan pada 2008. Acara Met Gala 2023 ini menjadi pertemuan kedua mereka setelah 15 tahun.

Selain itu, pada acara donasi itu, bintang The Glory itu terlihat menggunakan busana dari brand fashion Fendi. Mengutip dari Koreaboo, busana tersebut merupakan interpretasi sang aktris atas tema pakaian Met Gala tahun ini. Kemudian, busana berwarna krem itu dibuat oleh designer Karl Lagerfeld.

Song Hye Kyo pertama kali menghadiri Met Gala 2023, dengan CEO Fendi, Serge Brunschwig, di Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat, Senin 1 Mei 2023. Instagram.com/@fendi

Sementara itu, dikutip dari People, Michelle Yeoh menggunakan busana berwarna hitam putih yang dipadukan dengan sepatu dengan hak tebal. Busana yang digunakan aktris Everything Everywhere All at Once ini menunjukkan kecantikan klasik dan terlihat simpel.

Penampilan Song Hye Kyo dan Michelle Yeoh Tuai Pujian Publik

Pertemuan antara Song Hye Kyo dan Michelle Yeoh juga tuai pujian atas penampilan mereka yang tidak dimakan usia. Song Hye Kyo saat ini berusia 41 tahun, sedangkan Michelle Yeoh telah menginjak kepala 6. Netizen turut menyebut keduanya malah terlihat makin muda dibandingkan saat keduanya bertemu pada 2008. "Luar biasa keduanya menua dengan sangat baik seperti anggur," tulis netizen @miaoumeow****.

Di Twitter, netizen turut menyangkut pautkan pertemuan keduanya dengan pencapaian yang baru diraih Song Hye Kyo dan Michelle Yeoh pada 2023. Pada acara Oscar 2023, Michelle Yeoh berhasil membawa pulang piala Oscar untuk kategori Best Actress (Aktris Terbaik). Sementara itu, Song Hye Kyo baru-baru ini menerima piala Bakesang 2023 untuk kategori Best Actress (Aktris Terbaik) untuk penampilannya di drama The Glory.

"Perempuan, jangan pernah biarkan orang lain memberitahumu kapan waktu utamamu," ujar salah satu netizen @kdramasd**** yang mengutip pidato Michelle Yeoh pada Oscar 2023.

