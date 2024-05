The Atypical Family, Mengenali Para Pemeran Drakor Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor The Atypical Family telah menayangkan dua episode pertamanya pada 4 Mei dan 5 Mei 2024. Kisahnya keluarga unik dengan sentuhan fantasi.

Dikutip dari AsianWiki, drakor ini berkisah mengenai keluarga Bok yang masing-masing anggotanya memiliki kekuatan super. Sang kepala keluarga, Bok Gwi Ju (diperankan oleh Jang Ki Yong) memiliki kemampuan istimewa untuk melakukan perjalanan waktu, namun hanya menuju momen-momen bahagia pada masa lalunya.

Gwi Ju justru terjebak dalam depresi yang membuatnya kehilangan kekuatan supernya. Keluarganya juga kehilangan kekuatan mereka sendiri akibat masalah-masalah modern seperti insomnia, bulimia, dan kecanduan ponsel pintar.

Suatu hari, Do Da-Hae (diperankan oleh Chun Woo Hee) tanpa sengaja terlibat dengan Bok Gwi-Ju dan keluarganya. Ia mulai tinggal bersama mereka dan perubahan pun terjadi.

Pemeran The Atypical Family

1. Jang Ki-Yong (Bok Gwi-Ju)

Jang Ki Yong memulai kariernya sebagai model pada 2012 dan debut sebagai aktor pada 2014 dalam drama It's Okay, That's Love. The Atypical Family merupakan drama pertamanya sejak menyelesaikan wajib militer pada Februari 2023.

2. Chun Woo-Hee (Do Da-Hae)

Chun Woo-Hee yang lahir pada 20 April 1987 ini dikenal memulai debut aktingnya tahun 2004. Ia mulai meraih perhatian lewat perannya dalam film populer Sunny (2011). Penampilannya dalam film Han Gong-ju (2014) pun menuai banyak pujian kritis.

3. Go Doo-Shim

Ibunda Gwi-Ju, Bok Man-Heum, diperankan oleh aktris veteran Go Doo Shim. Go Doo Shim memulai debut aktingnya pada tahun 1972 dan sejak itu telah membangun karier di dunia televisi, film, dan teater.

4. Oh Man-Seok

Ayah Bok Gwi Ju, Eom Soon Goo, diperankan oleh aktor Oh Man Seok. Oh Man Seok lahir pada 11 Juni 1965 dan mengawali karier aktingnya melalui film Secret Sunshine pada 2007.

5. Kim Soo-Hyun (Claudia Kim)

Adik Bok Gwi Ju yang juga memiliki kekuatan supernatural diperankan oleh aktris Kim Soo Hyun, juga dikenal dengan nama panggung Claudia Kim. Ia sempat berkarier di Hollywood dengan membintangi film Avengers: Age of Ultron (2015) dan Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018).

6. Park So-Yi

Bok I-Na, putri Bok Gwi Ju, diperankan oleh Park So Yi, aktris pendatang baru dari YG Entertainment. Ia debut tahun 2018 lewat drama Mistress dan meraih nominasi Aktris Pendatang Baru Terbaik di BaekSang Arts Awards berkat penampilannya di film Deliver Us from Evil (2020).

7. Kim Keum-Soon

Kim Keum Soon lahir pada 21 Agustus 1973. Aktris veteran ini membawakan karakter Baek Il Hong, ibu dari Da Hae. Dia adalah seorang aktris yang dikenal karena film Train to Busan (2016), Emergency Declaration (2021) dan Unlock My Boss (2022).

8. Ryu Abel

Ryu Abel membawa karakter Grace Kang, saudara perempuan dari Do Da Hae. Ryu Sun Young mulai menggunakan nama panggung Ryu Abel pada 2018. Dia adalah seorang aktris Korea Selatan, yang mendapat perhatian besar dari penonton melalui film independen Our Love Story (2016).

9. Choi Kwang Rok

Choi Kwang Rok berperan sebagai paman dari Do Da-Hae. Choi Kwang Rok adalah seorang aktor dan model asal Korea Selatan, yang sebelumnya dikenal sebagai Roy. Pada 2021, ia masuk dunia akting dengan penampilan debutnya di drama keluarga Green Mother's Club (2022).

