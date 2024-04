Gong Yoo dan Song Hye Kyo Diincar Main Drama Baru Sutradara Coffee Prince

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gong Yoo dan Song Hye Kyo sedang ditargetkan untuk beradu akting dalam drama terbaru karya sutradara Coffee Prince dan penulis naskah That Winter, The Wind Blows. Keduanya mendapatkan tawaran menjadi pemeran utama dan masih dalam pembicaraan untuk mengambil proyek ini.

"Memang benar bahwa Gong Yoo telah menerima tawaran untuk proyek baru No Hee Kyung (penulis naskah That Winter, The Wind Blows). Dia sedang meninjaunya," kata agensi Gong Yoo, Management SOOP ketika menanggapi laporan media setempat pada Rabu, 24 April 2024.

Drama baru ini akan digarap oleh sutradara Lee Yoon Jung, yang dikenal karena karya-karyanya yang sukses seperti Coffee Prince, Cheese in the Trap, dan The Lies Within. Gong Yoo sendiri main sebagai pemeran utama Coffee Prince bersama aktris Yoon Eun Hye.

Song Hye Kyo Mempertimbangkan Secara Positif

Song Hye Kyo telah lebih dulu dilaporkan mendapat tawaran main di drama baru No Hee Kyung. Hubungan keduanya cukup dekat. Song Hye Kyo pernah bekerja sama dengan No Hee Kyung dalam drama Worlds Within (2008) dan That Winter, The Wind Blows (2013).

"Kami menerima sinopsis dan proposal proyek dari perusahaan produksi proyek baru tersebut. Aktris ini secara positif meninjau tawaran tersebut," kata agensi Song Hye Kyo, United Artist Agency (UAA) pada Senin, 1 April 2024.

Tentang Drama Baru No Hee Kyung

Diketahui proyek baru Noh Hee Kyung ini adalah drama sejarah modern yang menggambarkan adegan realistis orang-orang di industri penyiaran. Drama ini akan menangkap semangat orang-orang yang melewati terowongan sejarah yang penuh gejolak dan mengalami lahirnya industri hiburan Korea Selatan.

Noh Hee Kyung sebelumnya menulis It's Okay, That's Love, Dear My Friends, Our Blues, dan banyak lagi. Jika diterima ini akan menjadi reuni bagi Song Hye Kyo dengan No Hee Kyung setelah 11 tahun sejak That Winter, The Wind Blows.

