Voice of Baceprot Bangga Jadi Musisi Indonesia Pertama yang Tampil di Festival Glastonbury

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar berupa torehan prestasi membanggakan datang dari grup band asal Garut, Voice of Baceprot (VoB). Grup yang debut pada 2014 ini akan menjadi musisi asal Indonesia pertama yang tampil di acara bergengsi Festival Glastonbury, Inggris.

"Sebuah kebanggaan tersendiri menjadi musisi Indonesia pertama yang akan tampil di Glastonbury Festival (Woodsies Stage) setelah 54 tahun penyelenggaraannya dan sekaligus bertepatan dengan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Kerajaan Inggris," tulis Voice of Baceprot di Instagram pada Selasa, 30 April 2024.

Baladceprot (nama penggemar VoB) dapat menyaksikan penampilan ketiga anggota grup kesayangan mereka di Woodsies Stage yang juga akan menampilkan beberapa musisi lainnya seperti Gossip dan Jamie xx. Posisi gitaris dan vokalis dipegang Firda Marsya Kurnia, bassist oleh Widi Rahmawati, dan pemukul drum oleh Euis Siti Aisyah atau Sitti.

"Glastonbury sebagai festival musik dan seni pertunjukan di 'padang hijau' (greenfield) terbesar di dunia telah berkenan mengundang kami untuk turut serta mempertunjukan karya-karya kami," tulis VoB.

Berlokasi di Worthy Farm, Pilton-Somerset, Inggris, Glastonbury merupakan festival terbesar di dunia yang digelar di atas hamparan padang hijau. Dihadiri Avril Lavigne, Dua Lipa, hingga Coldplay, festival ini akan dilaksanakan pada 26 sampai 30 Juni 2024. "Doakan kami agar seluruh persiapan berjalan lancar," tulis VoB.

Voice of Baceprot Baru Selesai Tur Amerika Serikat

Akhir tahun lalu, VoB baru saja sukses menyelesaikan tur di 11 kota di Amerika Serikat. Rangkaian tur bertajuk “Retas American Tour 2023” yang dibuka dengan kunjungan ke El Cid, LA pada 3 Agustus 2023 ini ditutup dengan penampilan di San Diego, California pada tanggal 19 di bulan yang sama.

Gitaris dan vokalis Marsya (paling kiri) dan bassis Widi (tengah) dan drummer Sitti (paling kanan) dari band rock wanita Indonesia Voice of Baceprot atau VoB terlihat tampil di atas panggung dalam tur Eropa mereka di Renes, Prancis. Tur Fight Dream Believe berlangsung dari 28 November hingga 10 Desember 2022. Instagram/@Voiceofbaceprot/PGB

Sebelumnya, trio rock asal Garut ini juga pernah tampil sebagai kolaborator Timo Maas serta DJ Jerman bernama Andre Winter dalam lagu berjudul “School's Out Re-Bang”. Di 2022 mereka juga telah merampungkan tur Eropa mereka yang bertajuk “Supermusic Fight Dream Believe European Tour 2022”. Dengan berakhirnya tur Amerika Serikat, bertambah lagi daftar negara yang sudah disambangi grup lokal yang masuk ke dalam daftar NME 100 itu.

Voice of Baceprot Diakui hingga Skala Internasional

Melambung berkat lagu-lagunya yang sarat makna seperti “God, Allow Me (Please) to Play Music” dan “The Enemy of Earth Is You” serta kegiatan tur mereka yang mendunia, hal yang membanggakan untuk menyaksikan VoB mendapat pengakuan yang kayak mereka dapatkan hingga skala internasional. Tur Amerika Serikatnya sempat masuk ke ulasan Washington Post di akhir 2023 dan perjalanan pertumbuhan musikalitasnya juga masuk ke dalam ulasan New York Times belum lama ini.

Di samping itu, Flea, bassist dari band rock Red Hot Chilli Paper (RHCP) juga pernah mengungkapkan kekagumannya terhadap VoB. Melalui akun X pribadi miliknya, @flea333 Flea memberikan komentar pada sebuah video yang diunggah akun VoB ketika merayakan Hari Pramuka dengan tampil di depan anak-anak sekolah. “Aku benar-benar kagum dengan Voice of Baceprot,” tulisnya pada 14 Agustus 2020 silam.

Selain Flea, musisi internasional lain yang juga mengakui bakat tiga remaja perempuan asal Garut tersebut adalah Tom Morello, gitaris Rage Against the Machine (RATM). Tiga tahun lalu, VoB berkesempatan untuk mengobrol langsung dengan Tom via daring yang kemudian diunggah di kanal YouTube resmi Voice of Baceprot pada 12 November 2021.

"Saya sangat menyukai kalian. Saya tidak pernah manggung selama 2 tahun belakangan ini. Tetapi saya senang kalian sudah akan tampil di Eropa!" kata Tom. Ia mengungkapkan bahwa dirinya kagum dengan VoB karena dinilai unik dan berbeda dari band-band di industri rock and roll pada umumnya.

