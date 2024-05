Sukses Bintangi Lovely Runner, Byeon Woo Seok Gelar Fan Meeting Asia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Byeon Woo Seok mencuri perhatian penggemar setelah membintangi drama Lovely Runner. Drama yang sedang tayang itu mengangkat kisah romantis dan perjalanan waktu. Sebagai balasan untuk penggemarnya, Byun Woo Seok akan menggelar fan meeting tur di Asia mulai bulan depan.

Jelang tur fan meeting, Byeon Woo Seok meluncurkan poster khusus. Dalam poster itu dia berpose menghadap depan dan terlihat bersemangat. Sesuai dengan tema fan meeting-nya, 2024 Byun Woo Seok Asia Fanmeeting Tour SUMMER LETTER, The Letter to fans.

Kota pertama yang dikunjunginya adalah Taipei, Taiwan pada bulan Juni. Setelah itu dia akan menyapa penggemarnya di Bangkok, Thailand, Seoul, dan Hong Kong. Namun tanggal dan lokasi fan meeting masih belum diketahui dengan pasti.

Respon positif Lovely Runner

Kim Hye Yoon dan Byeon Woo Seok dalam poster drama Lovely Runner. Dok. Vidio

Byeon Woo Seok semakin populer berkat drama Lovely Runner, yang tayang di tvN dan platform streaming seperti Viu dan Vidio. Dalam drama itu dia berperan sebagai Ryu Seon Jae, idol K-pop. Penampilan dan fisiknya menjadikan Ryun Seon Jae seorang idola yang digilai penggemarnya.

Tidak hanya wajah yang tampan dan bakat menyanyi. Byun Woo Seok juga dapat menghadirkan kepribadian Ryu Seon Jae yang karismatik. Termasuk chemistry dengan lawan mainya Kim Hye Yoon, yang berperan sebagai Im Sol.

Tampil di You Quiz on the Block

Sebelum fan meeting, Byeon Woo Seok akan tampil di acara ragam bincang-bincang populer tvN You Quiz on the Block. Ini adalah pertama kalinya dia tampil di acara tersebut. Menurut tim produksi acara itu, episode bincang-bincang dengan Byeon Woo Seok dijadwalkan akan ditayangkan pada bulan Mei 2024.

Dalam acara yang dipandu dua pembawa acara terkenal di Korea Selatan, Yoo Jae Suk dan Jo Se Ho itu, Byeon Woo Sook akan menceritakan perjalanan kariernya dari model dan aktor. Termasuk drama yang dibintangginya.

Byeon Woo Seok memulai debutnya di indutri hiburan Korea Selatan sebagai model pada tahun 2014. Dia kemudian debut sebagai aktor pada tahun 2016 lewat drama Dear My Friends. Beberapa drama yang dibintanginya antara lain, Flower Crew: Joseon Marriage Agency (2109), Record of Youth (2020), 20th Century Girl (2021-2022), dan Strong Girl Nam-son (2023).

Fan meeting ini menjadi cara Byeon Woo Seok lebih dekat dengan penggemar yang sudah mendukungnya. Tahun lalu dia juga menggelar fan meeting di Jepang untuk merayakan debutnya. Fan meeting kali ini, Byeon Woo Seok diharapkan akan menunjukkan lebih banyak interaksi yang beragam kepada para penggemarnya.

