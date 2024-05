Film Kingdom of the Planet of the Apes Tayang Hari Ini di Indonesia, Ini Sinopsisnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film baru dari kumpulan Planet of the Apes yaitu Kingdom of the Planet of the Apes akan tayang lebih dulu di Indonesia yaitu pada hari ini, Rabu, 8 Mei 2024. Film ini juga akan tayang di Amerika Serikat pada 10 Mei 2024.

Film Kingdom of the Planet of the Apes ini disutradarai Wes Ball berdasarkan skenario yang ditulis oleh Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver dan juga Patrick Aison. Film ini diyakini menjadi penutup dari kisah pemimpin kera atau Caesar.

Film Kingdom of the Planet of the Apes ini merupakan bagian dari tiga film yaitu Rise of the Planet of the Apes dirilis pda 2011, Dawn of the Planet of the Apes yang dirilis pada 2014, dan War for the Planet of the Apes yang telah dirilis pada 2017. Meski sutradaranya beberapa kali berbeda, namun film ini tetap ditulis Amanda Silver dan kawan-kawan. Cerita yang dihadirkan juga merupakan sambungan cerita tentang kumpulan para klan kera yang dipimpin oleh Caesar yang mempunyai misi untuk menguasai Bumi.

Sinopsis Film Kingdom of the Planet of the Apes

Sutradara Wes Ball memberikan kehidupan baru ke dalam sebuah pasar global yang berlatarkan tentang beberapa generasi di masa depan setelah pemerintahan Caesar atau Kaisar. Kera adalah spesies dominan dan juga cerdas yang hidup secara harmonis dan manusia terpaksa hidup terpinggirkan.

Beberapa kelompok atau klan kera, belum pernah mendengar tentang Kaisar. Sebagian lain memutarbalikkan ajarannya untuk membangun kerajaan yang sedang berkembang pimpinan kera baru nan kejam yaitu Proximus Caesar yang diperankan oleh Kevin Durand.

Klan kera diperbudak untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh Proximus Ceesar. Mereka mempengaruhi para kawanan kera untuk hidup lebih bebas dan bisa menguasai teknologi persis seperti seorang manusia.

Lalu, seekor kera muda bernama Noa yang diperankan oleh Owen Teague mendapati semua klannya diculik oleh kawanan kera yang kejam itu untuk diperbudak, hingga ia harus kehilangan keluarganya.

Di tengah perjalanan mencari keluarganya, ia bertemu dengan Raka, yang diperankan oleh Pater Macon. Raka merupakan generasi terakhir yang mengetahui segala hal tentang tentang sejarah kera, dan ia menceritakannya kepada Noa.

Akhirnya, Noa melakukan perjalanan menegangkan yang menyebabkan dia mempertanyakan semua yang telah dia ketahui tentang masa lalu. Ia membuat pilihan yang akan menentukan masa depan kera dan manusia.

Daftar Pemeran Film Kingdom of the Planet of the Apes

1. Owen Teague sebagai Noa.

2. Freya Allan sebagai Mae.

3. Kevin Durand sebagai Proximus Caesar

4. Travis Jeffery sebagai Anaya

5. Lydia Peckham sebagai Soona

6. Neil Sandilands sebagai Koro

7. Peter Macon sebagai Raka.

