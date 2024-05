Pembaca Nominasi Baeksang Arts Awards 2024: Song Hye Kyo hingga Lee Junho

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Baeksang Arts Awards ke-60 mengumumkan daftar artis yang akan membacakan nominasi dan pemenang tahun ini. Sebagian besar mereka adalah pemenang tahun lalu.

Park Eun Bin dan sutradara Park Chan Wook bersama Lee Sung Min dan Song Hye Kyo, Ryu Jun Yeol dan Tang Wei, Jo Woo Jin dan Lim Ji Yeon , Byun Yo Han dan Park Se Wan, serta Kim Jong Kook dan Lee Eun Ji akan memberikan penghargaan bersama-sama secara berpasangan.

Selain itu, Moon Sang Min, Roh Yoon Seo, dan Kim Si Eun yang memenangkan penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik sebelumnya, akan naik panggung untuk mempersembahkan penghargaan tahun ini. Menggantikan Jinyoung yang mendaftar militer setelah memenangkan Aktor Pendatang Baru Terbaik tahun lalu, rekan satu labelnya di BH Entertainment Jang Dong Yoon akan menghadiri upacara penghargaan mendatang.

Baeksang Arts Awards Bertabur Bintang Film dan Drama Terbaru

Bintang film dan drama terbaru dan mendatang juga akan tampil di Baeksang Arts Awards 2024. Mereka termasuk Kim Moo Yeol dan Park Ji Hwan dari film The Roundup: Punishment, Jang Ki Yong dan Chun Woo Hee dari drama The Atypical Family, Lee Junho dari Cashero, serta Shin Ha Kyun dari The Auditors yang akan hadir bersama dengan Lee Min Jung.

Reuni Shin Ha Kyun dan Lee Min Jung, yang pernah bekerja sama dalam drama All About My Romance pada 2013, menandai salah satu hal menarik dari Baeksang Arts Awards tahun ini.

Aktor Ha Ji Seong dan Gil Hae Yeon serta komedian Kim Min Su, Jung Jae Hyun, dan Lee Yong Joo dari Psick Show juga akan tampil di Baeksang Arts Awards tahun ini.

Pembawa Acara Baeksang Arts Awards 2024

Baeksang Arts Awards 2024 akan kembali dipandu oleh Park Bo Gum, Suzy, dan Shin Dong Yup. Ini adalah tahun ke-10 bagi Shin Dong Yup menjadi pembawa acara Baeksang Arts Awards. Sejak Baeksang Arts Awards ke-50, dia telah menjadi pembawa acara setiap tahunnya kecuali pada 2017, yang dipandu oleh Park Joong Hoon.

Sementara, Suzy akan menjadi pembawa acara pada upacara tersebut selama 9 tahun berturut-turut sejak Baeksang Arts Awards ke-52. Park Bo Gum juga merayakan tahun ke-6 menjadi pembawa acara.

“Ketiga MC tersebut memiliki total pengalaman menjadi pembawa acara selama 25 tahun (di Baeksang Arts Awards). Kini, mereka membanggakan chemistry di mana mereka dapat berkomunikasi hanya dengan menatap mata satu sama lain. Tahun ini bahkan lebih bermakna karena merupakan tahun monumental dalam merayakan ulang tahun ke-60 (Baeksang Arts Awards)," kata panitia penyelenggara Baeksang Arts Awards.

Baeksang Arts Awards ke-60 akan berlangsung di COEX Hall D, Seoul, Korea Selatan pada Selasa, 7 Mei 2024 pukul 17.00 KST atau 15.00 WIB. Ajang penghargaan bergengsi di Korea Selatan ini akan disiarkan langsung di JTBC, JTBC2, dan JTBC4.

SOOMPI | NAVER

