Terakhir Datang 10 Tahun Lalu, Kim Soo Hyun Senang Disambut Hangat Fans Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kim Soo Hyun kembali datang ke Indonesia setelah hampir 10 tahun. Kim Soo Hyun sukses menggelar acara fan meeting bertajuk Nice to Meet You! bersama YOU Beauty di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Minggu, 14 Mei 2023.

Ini merupakan kedatangan Kim Soo Hyun yang kedua ke Indonesia. Sebelumnya, aktor Korea Selatan dengan bayaran termahal ini pernah menggelar fan meeting di Jakarta pada 2014. Begitu tiba di Jakarta pada Sabtu malam, 13 Mei 2023, Kim Soo Hyun mengaku langsung merasa mendapat sambutan hangat dari para penggemarnya.

"Selama 10 tahun saya baru kembali ke sini lagi," kata Kim Soo Hyun. "Saat saya tiba di Indonesia, seperti cuaca di Indonesia juga, saya menerima salam yang sangat hangat sekali dari fans saya."

Kim Soo Hyun mengatakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk kedua kali ini begitu spesial. "Saya terakhir ke Filipina dan Thailand karena ada acara ataupun fan meeting seperti ini, dan karena ini kedatangan ke Indonesia yang kedua kali saya setelah 10 tahun, saya menganggap ini sangat spesial dan saya juga sangat excited," katanya.



Pengetahuan Kim Soo Hyun Soal Makanan dan Tempat Wisata Indonesia



Ketika ditanya mengenai makanan Indonesia kesukaannya, bintang drama It's Okay to Not Be Okay ini menjawab nasi goreng dan gado-gado. Kim Soo Hyun mengaku pernah mencicipi makanan Indonesia tersebut di Korea Selatan. "Selama di Korea, saya pernah cobain nasi goreng atau mi goreng tetapi saya belum pernah cobain aslinya," kata Kim Soo Hyun. "Makanya kali ini saya mau cobain di sini," katanya.

Selain itu, Kim Soo Hyun juga memilih Bali sebagai destinasi wisata Indonesia yang paling ingin dikunjungi. Ia akan mengunjungi Bali setelah proyek drama yang saat ini sedang dikerjakan rampung. "Di Korea hampir 90 persen dari populasinya pasti sudah pernah ke Bali. Kayaknya kecuali saya, semua orang Korea sudah pernah ke Bali deh. Semoga saat proyek sekarang sudah selesai, saya mau pergi ke Bali," katanya.

Kim Soo Hyun Belajar Bahasa Indonesia



Dalam sesi berikutnya, Kim Soo Hyun ditantang untuk mengucapkan beberapa kalimat dalam Bahasa Indonesia. Dipandu oleh Edric Tjandra dan Cia Wardhana, Kim Soo Hyun ternyata tidak begitu kesulitan. Dalam waktu singkat ia langsung bisa melafalkan seluruh kalimat yang telah disiapkan sebelumnya dengan lancar. Para penggemar terkesima dengan kemampuan Kim Soo Hyun hingga berteriak histeris.

Beberapa kalimat Bahasa Indonesia yang berhasil diucapkan Kim Soo Hyun adalah "Apa kabar?", "Apa kamu sudah makan?", dan "Aku akan kembali lagi ke Jakarta".

Kim Soo Hyun juga membagikan beberapa hadiah kepada para penggemar yang beruntung. Pada sesi akhir acara, Kim Soo Hyun diberikan kejutan dari penggemar Indonesia dengan video yang telah dipersiapkan sebelumnya. "Walaupun waktunya sangat singkat, hari ini sangat berarti buat saya, saya sangat senang. Saya berterima kasih karena yang di sini semuanya sudah memberikan semua yang sangat spesial buat saya," katanya.

