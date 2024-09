The Conjuring 4 Siap Tayang September 2025: Akhir dari Saga Horor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - New Line Cinema telah mengumumkan bahwa The Conjuring 4 akan tayang pada 5 September 2025. Film ini dijanjikan sebagai penutup bagi kisah Ed dan Lorraine Warren, pasangan penyelidik paranormal yang diperankan oleh Patrick Wilson dan Vera Farmiga. Film ini sekaligus menjadi penanda bagi akhir dari saga The Conjuring yang pertama kali dimulai pada 2013.

Ekspansi Semesta The Conjuring

Sejak debutnya, The Conjuring telah berkembang menjadi semesta horor yang mencakup prekuel, sekuel, serta spin-off seperti Annabelle (2014), The Nun (2019), dan The Curse of La Llorona (2019). David Leslie Johnson-McGoldrick, penulis naskah The Conjuring 2, juga kembali menulis skenario untuk bab terakhir ini. Ia dikenal dengan karyanya di film horor Orphan (2009) dan Aquaman (2018) yang telah meraih lebih dari 1 miliar dolar.

Film ini masih belum memiliki judul resmi, namun sutradara Michael Chavez, yang sebelumnya mengarahkan The Conjuring: The Devil Made Me Do It pada 2021, juga akan kembali untuk mengarahkan film ini. Seri The Conjuring telah menjadi salah satu waralaba horor paling sukses secara komersial, dengan pendapatan global lebih dari 2 miliar dolar. Film pertama berhasil meraup hampir 320 juta dolar dari anggaran hanya 20 juta dolar. Kesuksesan terbesar dicapai oleh The Nun yang meraih 366 juta dolar secara global.

Strategi Penayangan The Conjuring 4

Meskipun rincian plot The Conjuring 4 belum dirilis, Warner Bros. dan New Line Cinema mengonfirmasi bahwa film ini akan dirilis dalam format Imax, memberikan pengalaman horor yang lebih mendalam bagi penonton. Adapun keputusan untuk merilis film ini pada musim gugur juga dilihat sebagai strategi untuk menghindari persaingan dengan film-film besar lainnya.

Langkah serupa yang diambil pada 2013 terbukti sukses, dan kali ini New Line berharap kesuksesan tersebut dapat terulang kembali. Dengan kembalinya Patrick Wilson dan Vera Farmiga sebagai Warrens, film ini diantisipasi dapat memberikan penutupan yang memuaskan bagi penggemar setia The Conjuring.

