Sore Tadi, Kim Soo Hyun Sapa Penggemar Indonesia, Kedatangannya Disambut Buket Bunga Biru

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan yang disebut mendapatkan bayaran termahal, Kim Soo Hyun sore tadi menyapa penggemar Indonesia, pada Ahad, 14 Mei 2023. Aktor pemeran drama It's Okay to Not Be Okay ini melangsungkan acara jumpa penggemar bersama dengan brand kecantikan, Y.O.U. di ICE BSD, Tangerang.

Sabtu Siang Berangkat dari Korea Selatan

Mengutip dari unggahan penggemar Kim Soo Hyun di Twitter (@KSH216Voting_ID), Kim Soo Hyun berangkat dari Incheon Airport, Korea Selata, pada Sabtu, 13 Mei 2023. Kim Soo Hyun tiba di Indonesia dengan mengenakan masker dan topi hitam yang menutupi wajahnya.

Kim Soo Hyun juga disambut dengan ramai oleh penggemarnya di Bandara Soekarno Hatta, pada Sabtu, 13 Mei 2023. Sang aktor berusaha untuk menyapa penggemar yang hadir. Tak hanya itu, aktor pemeran One Ordinary Day ini bahkan memberikan tepuk tangan kepada penggemar beruntung (@kkjwnx***) yang mengunggah momennya di Twitter.

Acara fan meeting Kim Soo Hyun bertajuk Y.O.U Beauty X Kim Soo Hyun merupakan salah satu bentuk aktivitas sang aktor sebagai brand ambassador untuk produk kecantikan itu. Acara ini digelar di Indonesia Convention Exhibition BSD, Tangerang, Banten, pukul 4 sore WIB.

Fan Meeting Kim Soo Hyun Disambut Meriah Penggemar Indonesia

Kedatangan sang aktor My Love from The Star ini disambut meriah oleh para penggemarnya. "Oppa, aku udah di venue! See you (sampai jumpa) @soohyun_k216. Semoga bahagia ya di Indonesia," tutur salah seorang penggemar di kolom komentar unggahan Instagram YOU Beauty.

Klub penggemar Kim Soo Hyun turut mempersiapkan buket bunga berwarna biru sebagai sambutan kedatangan Kim Soo Hyun. "Hadiah sambutan pertama untuk Kim Soo Hyun sudah siap di ruang tunggunya," tulis penggemar pada unggahan foto buket bunga di Twitter (@KSH216voting_ID).

Pada buket bunga itu juga tertulis pesan, "Orang-orang bilang kalau setiap bunga memiliki makna yang menunjukkan bagaimana perasaan seseorang. Karena buket ini diberikan oleh kami semua, (buket ini) ingin menyampaikan kepada Anda tentang betapa senangnya dan berterima kasihnya kami atas kedatangan Anda. Keinginan kami: Anda bisa menyadari kehadiran kami di acara fan meet!"

