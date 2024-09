Vina Panduwinata Pukau Penonton Jazz Traffic Festival

Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Artis kawakan Vina Panduwinata memukau penonton Jazz Traffic Festival di Grand City Convex Surabaya, Ahad malam, 15 September 2024. Tampil di Stage Freeport Indonesia, Vina seolah membawa penonton yang tumpah ruah di panggung tersebut bernostalgia ke masa lalu.

Penonton pun dibuat larut oleh lagu-lagu biduanita yang naik daun melalui lagu Citra Biru pada 1981 itu. Mereka memang menunggu-nunggu aksi si Burung Camar yang naik panggung pukul 22.00. Salah satu lagu pembuka Vina ialah Di Dadaku Ada Kamu. Penonton mengikuti lagu tersebut sehingga suaranya terdengar menggema.

Tak hanya kalangan tua, penonton generasi Z pun turut memadati stage Vina Panduwinata. Vina merasa senang penampilannya ditonton anak-anak muda. “Jadi memang musik enggak ada hubungannya sama umur. Jangan kalah suaranya sama yang muda-muda,” kata Vina.

Vina juga merasa senang karena diundang mengisi even tahunan Jazz Traffic Festival yang diadakan oleh Radio Suara Surabaya itu. Bagi Vina undangan itu membanggakan. “Ini kali ke-11 Jazz Traffic Festival digelar dan saya bisa bergabung di sini,” tutur Vina sebelum melanjutkan lantunan suaranya pada lagu Cintaku.

Selain Vina Panduwinata, artis-artis yang tampil pada hari kedua Jazz Traffic Festival ialah Dere, The Skuy, Yovie & Nuno, Maliq & D’essentials, Masdddho X Mr Jono & Joni, Suara Kayu, Mocca, Reality Club, dan The Bakuucakar. Juga Naomi Olivia, Jazz in Gresik, Trisum, Ardhito Pramono, Kemisan Jazz, MLD Jazz Project, The Lantis dan Eazymusiq.

Sementara itu The Bakuucakar yang tampil di BRImo Stage mengajak penonton mengenang Glenn Fredly dengan membawakan lagu-lagu ciptaan almarhum. Vokalis The Bakuucakar, Rifka Rachman, mengatakan tampil terakhir pada 2020 saat masih ada Glenn.

Menurut Rifka kepergian Glenn merupakan pengalaman yang tak mudah dilalui oleh anggota grup band itu. Sebab Rifka menilai Glenn merupakan sosok musikus jenius sekaligus sahabat dan kakak bagi mereka.

“Saya yakin dia pasti sedang menonton kita dari atas sana,” kata Rifka.

Sementara itu momen menarik terjadi saat vokalis Suara Kayu, Ingrid Tamara, dilamar kekasihnya ketika sedang tampil menyanyi di BRImo Stage. Ingrid yang sedang dalam posisi membelakangi penonton terkejut melihat pacarnya berlutut sambil menyorongkan cincin.

Ingrid terlihat gugup dan salah tingkah. Namun personil grup musik berirama pop folk yang terbentuk di Jakarta pada 2020 itu tak mengucapkan banyak kata. "Ya." katanya sambil berlinang air mata.

Ingrid kemudian menarik kekasihnya yang masih berlutut agar berdiri. Ia pun memperlihatkan calon suaminya itu pada para penonton. "Ini pacar saya, kami telah jalan bersama selama sembilan tahun," kata Ingrid yang juga menjelaskan bahwa dirinya merupakan arek Surabaya

