Avatar: The Way of Water Rilis Teaser, Pertempuran hingga Tragedi Keluarga Sully

Avatar: The Way of Water. Dok. 20th Century Studios.

TEMPO.CO, Jakarta - Teaser trailer dan gambar terbaru untuk film Avatar: The Way of Water akhirnya telah dirilis oleh 20th Century Studios setelah penantian selama 13 tahun. Kelanjutan dari film terlaris sepanjang masa karya James Cameron akan tayang di bioskop pada 16 Desember 2022.

Dengan latar waktu lebih dari satu dekade setelah peristiwa film pertama, Avatar: The Way of Water akan menceritakan kisah keluarga Sully (Jake, Neytiri, dan anak-anak mereka), masalah yang mengikuti mereka, sejauh mana mereka pergi untuk menjaga satu sama lain, pertempuran yang mereka perjuangkan untuk tetap hidup, dan tragedi yang mereka alami.

Disutradarai oleh James Cameron dan diproduksi oleh Cameron dan Jon Landau, film ini dibintangi oleh Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, dan Kate Winslet.

James Cameron awalnya mengatakan bahwa dia berencana merilis Avatar: The Way of Water untuk 2014, namun diundur tujuh kali hingga akhirnya akan resmi dirilis akhir tahun ini. Cameron pernah mengatakan dia menggabungkan proses pembuatan film untuk dua sekuel pertama.

Avatar: The Way of Water. Dok. 20th Century Studios.

"Kami mencampur jadwal untuk 2 dan 3 bersama-sama, berdasarkan jenis adegan dan lingkungan," kata Cameron kepada Variety pada Desember lalu. “Saya bilang, anggap saja ini miniseri enam jam dan kita hanya akan pergi ke Frankfurt sekali. Kami akan merekam semua adegan dari 2 dan 3 secara bersamaan. Kurang lebih begitulah motifnya.”

Syuting untuk Avatar 2 ini telah dilakukan sejak 2017. Sama seperti film sebelumnya, pada Avatar: The Way of Water juga akan ada banyak produksi virtual dan efek visual yang dibutuhkan. Hal tersebut yang membuat proses pembuatan film menjadi lebih lama, selain faktor penulisan cerita dan penundaan karena ada beberapa film yang terlebih dahulu mengisi slot.

Untuk membangkitkan semangat penonton, Avatar akan dirilis ulang di bioskop pada September ini. Avatar: The Way of Water diproduksi oleh Cameron dan Jon Landau, dengan produser eksekutif Peter M. Tobyansen dan David Valdes dan produser Brigitte Yorke.

