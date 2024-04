Indonesia Masuk Semifinal Piala Asia U-23, Para Artis Ini Ucap Terima Kasih ke Shin Tae-Yong

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas U-23 maju ke babak semifinal Piala Asia U-23 pada Jumat dinihari, 26 April 2024. Ia memaksa pulang negaranya sendiri, Korea Selatan lebih awal lewat adu penalti yang lama dan menegangkan, 13-12, setelah sebelumnya bertahan dengan skor 2-2 hingga babak perpanjangan waktu.

Kemenangan ini membuat Shin Tae-yong menjadi idola baru Indonesia. Ia menjadi pelatih pertama yang membawa Indonesia lolos di kualifikasi Piala Asia, mulai debut di Piala Asia-23 ini, dan masuk babak semifinal. Banyak yang menyampaikan terima kasih kepadanya dan meminta Ketua PSSI Erick Thohir memperpanjang kontrak dan diluluskan melatih Indonesia hingga 2027.

Artis-artis Berterima Kasih ke Shin Tae-yong

Unggahan terakhir Shin Tae-yong yang memperlihatkan Timnas U-23 lolos ke babak perempat final di Instagram, tiga hari lalu pun dihujani komentar terima kasih, termasuk para selebritas Indonesia. Ucapan terima kasih makin banyak setelah menekuk Korea Selatan.

"We love you, coach," tulis Judika, dua jam lalu. "Thank you so much, Coach. Anda yang terbaik," tulis Ririn Ekawati. "Thankyou Coach," tulis Susan Sameh. Tiga hari lalu, saat berhasil mengantar Indonesia ke babak 8 besar, para selebritas sudah mengucapkan terima kasih pada unggahan itu. "STY Stay," tulis Atta Halilintar. "Thank you Coach Shin, Ada pembuat sejarah," tulis Fitri Carlina.

Kebanggaan Shin Jae Won: Ayo ke Olimpiade

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di antara yang meninggalkan komentar itu, tersebutlah nama Shin Jae Won yang memberikan semangat untuk Shin Tae-yong. Ia adalah putra STY yang kini sedang merumput di Seongnam FC. Komentarnya menarik perhatian.

"Ayo ke Olimpiade," tulisnya dengan huruf Hangul. Pernyataan ini untuk menyemangati ayahnya bila dapat mengantar anak didiknya menjadi juara 3, dapat lolos Olimpiade Paris 2024. Padahal, harapan Indonesia dapat tiket ke Olimpiade berarti mengkandaskan impian negaranya lolos ke Olimpiade di cabang olahraga sepak bola selama sepuluh kali berturut-turut.

Pilihan Editor: 5 Chaebol dari Korea Selatan di Dunia Nyata