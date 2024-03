Serial Live Action Avatar: The Last Airbender Lanjut ke Musim Kedua dan Ketiga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix resmi mengumumkan hari ini, bahwa serial live action Avatar: The Last Airbender akan berlanjut ke musim kedua dan ketiga. Diangkat dari serial animasi populer berjudul sama, versi live action yang mulai tayang pada 22 Februari 2024 lalu itu telah memikat penonton di seluruh dunia.

Serial ini berhasil duduk di peringkat pertama daftar Top 10 Netflix dengan jumlah penayangan 41,1 juta kali dalam waktu 11 hari. Ia juga duduk di posisi puncak di 76 negara dan masuk dalam 10 besar di 92 negara. Keriuhan terjadi pula di media sosial, antara lain melalui tagar #AvatarTheLastAirbender yang menghasilkan satu miliar views secara global dalam waktu tujuh hari sejak serial tersebut pertama kali tayang.



Melalui siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 7 Maret 2024, musim kedua dan ketiga dari Avatar: The Last Airbender akan kembali menceritakan kisah bersatunya negara Air, Bumi, Api, dan Udara sekaligus menutup kisah yang kita kenal sebagai The Legend of Aang.

"Aku tau kamu udah nungguin kabar ini, ketemu lagi sama Aang dan gengnya di Avatar: The Last Airbender season 2 & 3!! Tungguin, hanya di Netflix," tulis akun resmi Instagram Netflix Indonesia pagi ini.



Avatar: The Last Airbender. Dok. Netflix

Avatar: The Last Airbender berkisah mengenai empat negara, yaitu Air, Bumi, Api, dan Udara, yang sebelumnya hidup bersama secara harmonis. Avatar, penguasa keempat elemen tersebut, menjaga perdamaian di antara mereka. Namun semuanya berubah saat Negara Api melakukan serangan dan menghapus bangsa Pengembara Udara, langkah pertama mereka demi menguasai dunia. Ketika inkarnasi Avatar terbaru belum juga hadir, harapan untuk terciptanya kedamaian perlahan hilang.

Secercah cahaya mulai timbul kala Aang (Gordon Cormier), seorang Pengembara Udara muda dan kaum terakhir dari bangsanya, mencoba bangkit untuk menjadi sang Avatar berikutnya. Bersama kawan-kawan barunya, Sokka (Ian Ousley) dan Katara (Kiawentiio), saudara dan anggota Suku Air Selatan, Aang memulai perjalanan penuh petualangan luar biasa untuk menyelamatkan dunia dan melawan serangan kejam Raja Api Ozai (Daniel Dae Kim).

Namun kehadiran Pangeran Zuko (Dallas Liu) yang bertekad untuk menangkap mereka membuat rencana mereka terancam. Aang dan kawan-kawan akan membutuhkan bantuan sekutu dan berbagai karakter menarik yang mereka temui sepanjang perjalanan.



