Pratama Arhan Jadi Penentu Kemenangan, Azizah Salsha Beri Pelukan Hangat

TEMPO.CO, Jakarta - Pratama Arhan menjadi salah satu pahlawan Timnas U-23 yang berhasil mengukir sejarah masuk ke babak semifinal Piala Asia U-23 mengalahkan Korea Selatan pada Jumat dinihari, 26 April 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Ia memasukkan dua gol di babak penalti yang lama, dan menjadi penentu kemenangan Indonesia melawan tim sangat tangguh di Asia.

Pelukan Hangat Azizah Salsha untuk Pratama Arhan

Usai memastikan kemenangan Indonesia, Arhan langsung naik ke tribun VVIP yang berada di atas di bangku ofisial Indonesia, untuk mendatangi istrinya, selebgram, Azizah Salsha. Dengan wajah gembira dan langkah mantap, Arhan langsung memeluk perempuan yang akrab disapa Zize, yang sudah membentangkan tangan untuk memberikan pelukan hangat. Pria berusia 22 tahun itu kemudian mengecup pipi istrinya.

"Super proud of this one @pratamaarhan8," tulis Azizah di atas video yang memperlihatkan suaminya mendatanginya untuk berbagi kebahagiaan lantaran berhasil mencetak sejarah. Terlihat di video itu, pelatih Indonesia, Shin Tae-yong tengah mendapatkan selamat setelah berhasil memulangkan negaranya sendiri. Zize layak bangga lantaran suaminya dapat dengan tenang mengeksekusi bola dan membuahkan gol meskipun dibebani menendang dua kali.

Andre Rosiade: Insya Allah Sakinah Mawaddah Warohmah

Azizah turut mendampingi suaminya bertanding di Qatar untuk memberikan semangat. Ia datang bersama ayahnya, Andre Rosiade, anggota DPR RI yang juga bertugas mendampingi pemain muda bertanding mengharumkan nama Indonesia. Andre pun merekam adegan ketika Arhan memeluk istrinya dengan hangat. "Insya Allah sakinah mawaddah warohmah," tulis Andre di atas video yang terlihat mengambilnya dari angle berbeda dari video yang diunggah putri kandungnya.

Video pelukan hangat dan kehadiran Azizah Salsha ini juga menepis rumor tak sedap yang kencang belakangan ini bahwa pernikahan Arhan dan Zize sedang tidak baik-baik saja. Bermula dari rumor bahwa Arhan menghapus foto-foto dengan istrinya untuk menunjukkan sikap tak suka lantaran Azizah ramah bergaul dengan selebritas lain.

Pada unggahan Azizah yang memamerkan Pole Dance di Instagram pada 17 April, Arhan meninggalkan komentar bercanda namun mengisyaratkan kurang suka. "Belum aja jatuh," tulis pria yang menikahi istrinya di Tokyo pada 20 Agustus 2023 itu. Komentar ini membuat netizen dengan cepat menyimpulkan bahwa Arhan tak selalu setuju dengan unggahan istrinya.

