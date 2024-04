Profil Dave Bautista dan Eric Nam yang Mengisi Suara Film Avatar: The Last Airbender

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Dave Bautista dan Eric Nam didapuk menjadi pengisi suara utama untuk film Avatar: The Last Airbender yang sedang dikembangkan di Paramount Pictures dan Nickelodeon Studios. Dave Bautista, badan kekar dengan smack andalan Bautista Bomb ini bakal mengisi suara salah satu penjahat di animasi Aang.

Sementara Eric dakan menjadi pengisi suara karakter Aang dalam animasi tersebut. "Saya akan berperan sebagai Aang (dewasa) yang luar biasa dalam film animasi 'Avatar:The Last Airbender'! Ayo lakukan ini :) YIP YIP!", tulisan Eric di akun Instagram @ericnam pada Jumat, 12 April 2024, dikutip dari Antara.

Profil Dave Bautista dan Eric Nam

Dave Bautista

Pemilik nama lengkap David Michael Bautista Jr ini adalah seorang aktor dan mantan pegulat profesional dari Amerika Serikat. Ia lahir pada 18 Januari 1969, di Washington dari pasangan Donna Raye dan David Michael Bautista. Dave Bautista dikenal sebagai salah satu bintang terbesar di World Wrestling Entertainment (WWE).

Dikutip dari Sportzcraazy, Dave Bautista memulai karirnya pada 1999 dari Ohio Valley Wrestling, yang merupakan wilayah pengembangan WWE. Debutnya pada 2000 dengan nama cincin Leviathan. Ia memenangkan Kejuaraan Kelas Berat OVW setelah mengalahkan Doug Basham.

Dalam karirnya, Dave Bautista dikenal sebagai salah satu pegulat yang paling berprestasi. Dave Bautista mengantongi Kejuaraan WWE pertamanya pada 2009. Sejak itu, ia meraih enam kali menjadi juara dunia di World Wrestling Entertainment. Batista juga memegang rekor masa jabatan terlama sebagai Juara Dunia Kelas Berat dengan 282 hari.

Bautista juga memenangkan beberapa kejuaraan di WWE termasuk World Tag Team Championship tiga kali dan WWE Tag Team Championship satu kali. Dia adalah pemenang pertandingan Royal Rumble 2005 dan 2014, serta menjadi headline WrestleMania XXX. Ia mengalahkan Triple H untuk menjadi Juara Dunia Kelas Berat untuk pertama kalinya di Wrestlemania 21. Batista kembali mengalahkan Triple H di WrestleMania 35 pada April 2019, sebelum pensiun dari gulat.

Selain pegulat, Bautista juga berkarir di dunia perfilman. Ia memulai karir aktingnya di The Man with the Iron Fists yang tayang pada 2012. Setelah itu, ia tercatat bermain di sejumlah film seperti Riddick (2013), film James Bond Spectre (2015), Blade Runner 2049 (2017), Guardians of the Galaxy (2014), Guardians of Galaksi Jil. 2 (2017), Avengers: Perang Infinity (2018) dan Avengers: Endgame (2019).

Eric Nam

Bernama asli Nam Yoon Do, Eric Nam lahir di Atlanta, Amerika Serikat pada 17 November 1988. Eric Nam meniti karier dalam dunia K-Pop dimulai dari cover YouTube Lonely milik 2NE1. Dari momentum itu, ia mendapat undangan untuk bersaing dalam program pencarian bakat Birth of a Great Star 2 Korea Selatan. Ia sampai di peringkat lima kontestan paling atas.

Setelah kontes tersebut, Eric Nam menerima tawaran kontrak di bawah B2M Entertainment sebagai artis solo. Pada Januari 2013, ia memulai debut dengan single utama Heaven's Door dari album mini pertamanya Cloud 9. Pada 2013-2016, ia pembawa acara After School Club, bincang-bincang interaktif untuk artis dan penggemar K-Pop.

Eric Nam. (Secret Signals/Fotografer: Kigon Kwak)

Eric Nam juga pernah bernyanyi untuk mengisi drama Korea atau drakor, seperti Let's Eat, Uncontrollably Fond, dan Mad Dog. Pada 2016, ia meninggalkan After School Club karena ingin fokus karir bermusik. Setelah menandatangani kontrak eksklusif dengan CJ E&M, ia merilis album mini atau Interview dengan hit utama Good For You. Single tersebut menerima kesuksesan komersial ketika bertengger di posisi 12 tangga lagu dalam negeri. Pada tahun yang sama, ia juga dinobatkan sebagai Man of the Year 2016 GQ Korea.

Selama periode 2016-2017, Eric banyak berkolaborasi dengan penyanyi ternama Korea, seperti Wendy dari Red Velvet, Tablo dan Gallant, dan Jeon Somi. Pada 2018, ia merilis album mini berjudul Honestly. Dua tahun berikutnya, Eric Nam merilis album mini The Other Side dengan single utama Paradise.

Pada 2021, ia berpisah dengan CJ E&M setelah kontraknya berakhir. Selanjutnya, ia merilis musik di bawah label independennya, The Eric Nam Company, Inc.. Melalui label baru itu, ia merilis single digital I Don't Know You Anymore. Selain merilis album bahasa Inggris keduanya There and Back Again pada 2022, Eric Nam juga memulai tur di Amerika Utara, Eropa, dan Inggris

KHUMAR MAHENDRA | RACHEL FARAHDIBA REGAR | ANTARANEWS

