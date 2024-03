Dibintangi Anne Hathaway, Ini Sinopsis Film The Idea of You

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Prime Video telah merilis cuplikan atau trailer film The Idea of You pada 6 Maret 2024. Video berdurasi 2 menit 32 detik itu menampilkan Anne Hathaway sebagai orang tua tunggal bernama Sophie. Ada pula Nicholas Galitzine sebagai Hayes Campbell, penyanyi yang menjadi kekasih Sophie.

The Idea of You film bergenre komedi romantis yang diadaptasi dari novel dengan judul sama karya Robinne Lee yang terbit pada 2017. Film ini akan tayang perdana secara global di Prime Video pada 2 Mei 2024

Sebelum dirilis secara luas, film The Idea of You akan tayang perdana di Austin, Texas, Amerika Serikat pada 16 Maret 2024, sebagai film malam penutup South by Southwest. Film ini akan bergabung dengan lineup di festival yang juga mencakup judul-judul lain termasuk The Fall Guy , Road House , Monkey Man , dan Y2K.

Sinopsis The Idea of You

Dikutip dari Collider, The Idea of You menceritkan kisah percintaan ibu tunggal dengan penyanyi band ternama yang terpaut jauh lebih muda. Film ini berfokus Sophie, berusia 40 tahun yang menjalani kehidupan setelah suaminya meninggalkannya demi wanita lain. Kisah bermula ketika menemani putrinya ke festival musik Coachella.

Di sana ia tak sengaja bertemu dengan Hayes Campbell, anggota grup musik August Moon. Campbell berusia 24 tahun. Sophie pun terpikat hingga menjalin hubungan secara rahasia. Saat mulai dekat, ketenaran Hayes menimbulkan tantangan yang tak bisa dihindari dalam hubungan mereka. Keduanya dihadapkan dengan tantangan dan ketegangan.

Adaptasi film The Idea of You juga mengalami sedikit perubahan dari materi sumber aslinya atau novelnya. Bukan Solene, pemeran utama wanitanya dipanggil Sophie dalam film tersebut. Karakter Sophie berusia 40 tahun, Hayes 24 tahun di film tersebut. Adapun dalam novelnya, Sophie berusia 39 tahun, dan Hayes berusia 20 tahun. Pertemuan keduanya dalam film, kejadiannya di Coachella, tapi di novel pertemuannya di belakang panggung konser di Las Vegas.

Dikutip dari Antara, film The Idea of You menandai kembalinya sutradara Michael Showalter ke Festival Film SXSW setelah enam tahun. Michael Showalter sebelumnya menggarap berbagai proyek film seperti Hello My Name is Doris (2015) dan The Big Sick (2017), kedua proyek ini memenangkan Audience Award di festival tersebut.

