Segera Hadir, Sekuel Film Avatar Umumkan Judul dan Tanggal Penayangan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekuel dari film Avatar telah mengumumkan judul dan tanggal penayangan dalam acara CinemaCon pada Rabu, 27 April 2022 di Las Vegas, Amerika Serikat. Film tersebut rencananya akan dirilis pada 16 Desember 2022, setelah sebelumnya sempat mengalami penundaan karena pandemi. Kini sekuel tersebut telah menetapkan judul yang pasti yaitu Avatar: The Way of Water.

Kembalinya film tersebut setelah 13 tahun lamanya juga disebut akan mengakhiri penantian panjang para penggemar untuk kembali ke Pandora. Steve Asbell, sebagai Presiden 20th Century Studios menggoda penggemar tentang bagaimana sekuel dari film Avatar 2 ini. "Akan membuat orang terpesona. Anda belum siap untuk apa yang dilakukan Jim," katanya.

Syuting untuk Avatar 2 ini telah dilakukan sejak 2017. Sama seperti film sebelumnya, pada Avatar: The Way of Water juga akan ada banyak produksi virtual dan efek visual yang dibutuhkan. Hal tersebut yang membuat proses pembuatan film menjadi lebih lama, selain faktor penulisan cerita dan penundaan karena ada beberapa film yang terlebih dahulu mengisi slot seperti Star Wars: The Last Jedi, The Terminator and Terminator 2: Judgment Day, dan lainnya.

Menyusul hal tersebut, dalam sebuah laporan juga diberitahukan bahwa sekuel Avatar tidak hanya berhenti pada Avatar 2 saja akan tetapi bisa saja hingga Avatar 5. James Cameron juga telah mengkonfirmasi judul potensial untuk setiap sekuelnya meskipun dikemudian hari memungkinkan terjadinya perubahan. Secara urut film tersebut berjudul Avatar: The Way of Water, Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider, dan Avatar: The Quest for Eywa.

Film Avatar. Sumber: wentieth Century Fox/mirror.co.uk

Sementara itu, Produser Jon Landau juga menjelaskan bahwa setiap film (jika keempat sekuel terjadi) akan berdiri sendiri. "Setiap film adalah film mandiri yang ingin kami tonton. Anda tidak perlu melihat Avatar pertama untuk melihat Avatar 2," kata Produser Jon Landau.

Dalam Avatar: The Way of Water, latar waktu yang akan ditetapkan ialah sekitar 14 tahun setelah peristiwa Avatar. Di mana Sully sekarang menjadi kepala suku dan pendeta tinggi Neytiri dari klan mereka, meskipun nantinya peristiwa akan fokus pada keluarga dan anak-anak mereka. Yang mana akan melakukan perjalanan di luar hutan Pandora ke lingkungan bawah laut.

"Pusat masing-masing dari empat film kami adalah keluarga Sully. Setiap sekuel akan diputar sebagai film yang berdiri sendiri. Setiap cerita film akan sampai pada kesimpulannya sendiri," kata Landau. Meskipun begitu, jika dilihat secara keseluruhan, perjalanan di keempat film Avatar tersebut akan menciptakan kisah epik yang saling berhubungan.

DIAH RETNO ANDANI | ONLYMELBOURNE

