Kang Dong Won Membintangi Film The Plot, Simak Sinopsisnya

TEMPO.CO, Jakarta - Film Korea bergenre thriller The Plot merilis cuplikan adegan terbarunya yang menampilkan Kang Dong Won sebagai bintang utamanya. The Plot akan menceritakan tentang kisah Young Il, seorang desainer yang berspesialisasi menyamarkan pembunuhan sehingga terlihat sebagai kecelakaan. Ia juga pemimpin dari kelompok pembunuh bayaran yang terdiri atas tiga orang lainnya.

Sinopsis The Plot

Dikutip dari Soompi, Kang Dong Won akan berperan sebagai Young Il, yang menjadi pelaku pembunuhan, karena keahliannya dalam menyamarkan kasus seperti kecelakaan. Young Il merencanakan dan merancang skenario pembunuhan seperti kecelakaan tanpa kehilangan ketenangannya.

Dalam foto-foto yang baru dirilis, Kang Dong Won terlihat mengenakan pakaian serba hitam. Dalam salah satu foto, Young Il terlihat berkeliaran di sekitar TKP untuk mengamati sekitar dengan ekspresi dingin di wajahnya. Saat kejadian mencurigakan dan aneh mulai terjadi orang-orang di sekitar Young Il, dia mendapati dirinya berada dalam situasi tidak bisa mempercayai siapa pun.

Film ini ditulis dan disutradarai oleh Lee Yo Sub dan juga dibintangi oleh Lee Mi Sook, Lee Hyunwook dan Tang Joon Sang. Dengan peran ketiganya sebagai pembunuh bernama Jackie, Wool Cheon, dan Jeom Man.

Beberapa pemeran ternama yang meramaikan film ini Lee Mu Saeng, Lee Dong Hwi, Jung Eun Chae, Kim Hong Fa, dan Kim Shin Rok. Proses penggarapan film ini dilakukan selama beberapa bulan yang dimulai pada 15 November 2021 dan selesai pada 15 Februari 2022.

The Plot dijadwalkan tayang perdana di bioskop Korea Selatan pada 29 Mei 2024. Adapun film-film yang dibintangi oleh Kang Dong Won sebelumnya di antaranya Dr. Cheon and Lost Talisman (2023), Broker (2022), Peninsula (2020), A Violent Prosecutor (2016), Master (2016), dan The Priests (2015).

