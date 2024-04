Lauv Merilis Single Potential, Pembuka Era Baru Musiknya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lauv meriilis single sekaligus video klip "Potential," Kamis 25 April 2024. Lagu pertama di tahun 2024 ini sekaligus jadi pembuka era baru penyanyi, sekaligus penulis lagu dan produser dari Amerika Serikat itu.

Seperti karya lainnya, "Potential" mengandung lirik-lirik yang serba jujur dan terbuka. Dengan iringan permainan gitar sederhana dan beat drum yang santai, memberikan ruang untuk vokal Lauv.

Liriknya menceritakan rasa ketidakpastian di antara dua orang yang berhubungan dekat dalam lagu ini. "Tentang saat di mana kamu sadar bahwa kamu menyukai seseorang dan kamu terus memikirkan potensi yang terjadi," ujar pria 29 tahun itu dalam keterangan tertulis.

Sementara untuk video klipnya cukup istimewa. Sebagai bintang utama dan untuk pertama kalinya Lauv berdansa dengan koreografer lengkap dalam sebuah video klip. Dia menggandeng sutradara Luke Orlando, yang pernah berkolaborasi dengan Charli XCX dan Caroline Polachek.

Era baru Lauv

Lauv mengatakan "Potential" awal dari bab selanjutnya dalam perjalanan karier musiknya. "Aku tidak sabar untuk membagikan lagu ini dan semuanya yang akan aku persembahkan selanjutnya," katanya.

Penyanyi Lauv. (dok. Secret Signals/Foto: Daniel Prakopcyk)

Single tersebut enjadi karya pertamanya yang dirilis lewat kerjasama barunya dengan AWAL. Sebuah perusahaan musik global yang didirikan untuk membantu musisi-musisi independen tumbuh dengan memberikan bantuan layaknya sebuah label musik tradisional. Namun para musisi tetap memegang hak milik musik-musik mereka.

Sebagai salah satu musisi pertama yang membuktikan model bisnis AWAL, Lauv pertama kali mengambil perhatian dunia lewat single debut-nya lewat AWAL pada tahun 2017. Single debut-nya “I Like Me Better”, yang mendapatkan sertifikasi platinum sebanyak 6 kali di Amerika Serikat dan sukses di seluruh dunia.

Salah satu musisi pop tersukses

Billboard menyebut karya Lauv sebagai musik pop yang serba terbuka dan dibuat dekat apik. Dia meraih lebih dari 14 miliar stream secara global dan saat ini memiliki lebih dari 18 juta pendengar bulanan di Spotify. Tak heran jika dia masuk ke jajaran musisi tersukses di genre pop.

Sebelum merilis single solo, Lauv berkolaborasi dengan beberapa musisi di paruh pertama 2024 ini. Termasuk dengan grup K-Pop TWICE dalam lagu "I Got You" dan dengan musisi Lay Zhang, dalam lagu "Run Back To You." Versi remix lagu itu juga menghadirkan penyanyi solo Indonesia, VIDI.

Tahun ini, Lauv juga akan menggelar tur Asia, mulai bulan Mei 2024. Dia mengawali turnya di Singapura, Cina, Seoul, hingga Thailand. Namun belum diketahui apakah dia akan kembali tampil di Indonesia. Terakhir dia tampil saat Soundrenaline 2023.

