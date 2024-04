Film Putri Marino dan Nicholas Saputra, The Architecture of Love Tayang 30 April

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Architecture of Love (TAOL) akan tayang serempak di bioskop Indonesia, Selasa, 30 April 2024. Dibintangi oleh aktor dan aktris ternama, Putri Marino dan Nicholas Saputra, film ini akan memberi warna di bioskop saat ini. The Architecture of Love akan jadi satu-satunya film Indonesia dengan genre romansa yang bakal tayang di bioskop hingga akhir bulan ini.

"Film ini akan menghangatkan hati penonton Indonesia melalui romansa yang penuh dengan lautan emosi," ujar produser film The Architecture of Love, Chand Parwez Servia, Kamis, 25 April 2024.

Saat ini, beberapa film Indonesia yang tayang di bioskop masih didominasi genre horor, yakni Siksa Kubur dan Badarawuhi di Desa Penari, serta satu film drama keluarga, Dua Hati Biru.

Sinopsis The Architecture of Love



Film The Architecture of Love menceritakan tentang Putri Mario berperan sebagai Raia, seorang penulis yang mengalami writer’s block. Dan River, seorang arsitek yang mengalami trauma akan kehilangan sosok yang dicintainya. River diperankan oleh Nicholas Saputra.

Rasa kehilangan dan keinginan untuk menemukan ide baru, membuat mereka mengasingkan diri ke New York. Namun, keduanya justru tidak sengaja bertemu dan saling menyembuhkan.

Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Ika Natassa dengan judul yang sama. Novel itu rilis pada 2016 lalu. Diakui Ika, novel yang ia tulis tidak terlepas dari pengalaman personalnya. “Tapi saya enggak sampai ke New York ya, cukup lihat katalog mobil. Harus nulis nih biar kebeli,” ujar Ika sembari tertawa lepas saat menceritakan pengalamannya mengalami writer’s block.

Acara press screening dan conference The Architecture of Love yang berlangsung di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024, juga dihadiri oleh aktor lainnya. Di antaranya, Jerome Kurnia, Jihane Almira, Omar Daniel, Refal Hady hingga Lydia Kandou. Film yang disutradarai oleh Teddy Soeriaatmadja ini menjadi pengalaman perdana bagi Putri dan Nicholas bermain bareng dalam satu film.

JIHAN RISTIYANTI

