3 Film Live Action yang akan Tayang 2024, Selain Avatar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Avatar: The Last Airbender salah satu live action yang disoroti setelah tayang di Netflix pada 22 Februari 2024. Serial live-action Avatar: The Last Airbender mengikuti perjalanan Aang, sang Avatar muda, dalam mempelajari empat elemen untuk mengembalikan keseimbangan dunia yang terancam oleh bangsa api.

Pada 2024, masih ada deretan live action yang akan tayang. Apa saja?

1. Mufasa: The Lion King

Meskipun disebut sebagai prekuel dari film klasik The Lion King, Mufasa: The Lion King menjadi versi ulang dari pendahulunya. Film drama musikal yang akan dirilis di Amerika pada 20 Desember 2024 ini pertama kali muncul sebagai film animasi pada 1994, kemudian diadaptasi menjadi live-action pada 2019.

Dikutip dari Screen Rant, prekuel ini akan mengikuti kehidupan muda Mufasa, ayah dari Simba, yang tragis meninggal dalam film aslinya. Film ini juga akan menjawab rasa penasaran penonton mengenai bagaimana Mufasa menjadi raja Pride Rock.

2. Lilo & Stitch

Lilo & Stitch menawarkan pandangan pertama karakter-karakter Disney dalam live-action. Berdasarkan film animasi 2002 dengan nama yang sama, proyek live-action ini akan mengikuti kehidupan Lilo dan kakak perempuannya yang terganggu dengan kedatangan alien mirip anjing.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Disutradarai oleh Dean Fleischer Camp, film ini menampilkan bintang baru dan lama, termasuk Chris Sanders sebagai Stitch dan Maia Kealoha sebagai Lilo. Rencananya, Lilo & Stitch akan langsung tayang di Disney+ pada Juni 2024..

3. Sonic the Hedgehog 3

Dikutip dari Digital Spy, Sonic the Hedgehog 3 akan diluncurkan di bioskop Amerika pada 20 Desember 2024. Meskipun belum ada detail plot yang dikonfirmasi untuk film ketiga ini, pastinya akan melanjutkan dari adegan film sebelumnya.

Pertama-tama, diharapkan akan adanya kembalinya Tails, karakter pendamping Sonic. Para penggemar juga bisa menantikan kehadiran Shadow the Hedgehog yang akan menjadi penyebab masalah bagi Sonic dalam petualangan berikutnya.

Pilihan Editor: Pemeran Suki Live Action Avatar, Mengenali Profil Maria Zhang