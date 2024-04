Syifa Hadju Hapus Foto Rizky Nazar, Nama Salshabilla Adriani Ikut Terseret

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Syifa Hadju menghapus foto-fotonya bersama Rizky Nazar dari akun Instagram pribadinya. Akibat hal tersebut, keduanya diduga telah putus setelah pacaran 5 tahun dan nama Salshabilla Adriani juga ikut terseret dituduh sebagai orang ketiga.

Syifa, Rizky, dan Salsa masuk dalam trending topic di Twitter atau X sejak Kamis siang, 25 April 2024. Berawal dari sebuah unggahan yang menunjukkan komentar netizen saat Syifa sedang melakukan siaran langsung. Seorang netizen mengadu melihat Rizky di sebuah restoran dan bar di Bali. Netizen lainnya juga melihat hal yang sama, di mana Rizky bersama Salsa di tempat itu.

Akun lainnya mengaku sempat melihat Rizky Nazar bermesraan dengan Salshabilla. "Ketemu Rizky sama Salshabilla peluk-pelukan mesra banget," tulis @ciup***.



Rizky Nazar dan Salshabilla Adriani Cinlok?

Rizky Nazar dan Salshabilla Adriani sendiri saat ini menjadi pasangan suami istri dalam sinetron Bidadari Surgamu yang tayang di SCTV. Netizen menduga bahwa keduanya terlibat cinta lokasi alias cinlok. Salshabilla sendiri pernah ramai dikabarkan menjadi penyebab Ibrahim Risyad dan Dewi Paramitha putus.

Salshabilla Adriani. (ANTARA)

Unggahan terakhir Instagram Syifa Hadju dua hari lalu langsung dibanjiri komentar netizen yang khawatir. "Syifa kalau diselingkuhin go away ya," tulis @shakiradan***. "Cipa kalo emang bnr beritanya, u deserve better!!!!" tulis @tasyasa***. "Cipa semoga kamu dapet suami yang bukan dari dunia artis, kamu pantas dapat yang lebih baik," tulis @ranize***.



Syifa Hadju Bantah Dilamar Rizky Nazar di Bali

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Beberapa waktu lalu, beredar kabar Rizky Nazar melamar Syifa Hadju di Bali. Dalam foto dan video yang viral, keduanya tengah berada di pantai bersama keluarga. Potret Syifa menutup sebagian wajahnya dengan tangan kiri seolah memamerkan cincin pertunangan dari Rizky.

Namun rumor tersebut langsung dibantah oleh Syifa saat melakukan siaran langsung beberapa waktu lalu. "Itu yang di Bali bukan lamaran ya, enggak ada yang dilamar, itu murni lagi ngumpul keluarga doang. Fotonya enggak tahu kenapa terlihat seperti itu," kata Syifa dikutip dari akun TikTok @syifahadjuuu13. "Itu bukan cincin lamaran, itu cincin pribadi aku."



(dari kanan) Syifa Hadju bersama pacarnya, Rizky Nazar. Foto: Instagram/@syifahadjureal

Syifa Hadju Setia Dampingi Rizky Nazar di Titik Terendah

Hubungan Syifa Hadju dan Rizky Nazar terbilang sudah terjalin cukup lama, sekitar 5 tahun. Di mata penggemarnya, Syifa sangat dikagumi karena dia tetap setia berada di sisi Rizky Nazar yang tiga tahun lalu ditangkap karena kasus narkoba.

Syifa bahkan memberikan dukungan secara terbuka untuk Rizky saat itu. "Iky, kamu adalah salah satu orang dengan hati paling tulus yang pernah aku kenal. Setiap orang membuat kesalahan, tapi aku yakin ada hikmah dan pembelajaran buat kamu dibalik semua ini," tulis Syifa di Instagram pada Rabu, 15 Desember 2021. "Kamu adalah orang yang baik, dan setelah ini aku percaya kamu akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. You are so loved iky, jangan pernah ngerasa sendiri yaa! banyak banget yang sayang sama kamu."

Pilihan Editor: Syifa Hadju Ikut Aksi Dukung Palestina, Banjir Pujian dan Rasa Bangga dari Netizen