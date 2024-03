Mengenal Ruy Iskandar, Aktor Indonesia Pemeran Letnan Jee Live Action Avatar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak tayang di Netflix, pada 22 Februari 2024, live action Avatar: The Last Aribander terus memikat minat para penggemarnya. Terbaru, yang menjadi sorotan Ruy Iskandar salah satu aktor Indonesia yang membintangi serial Avatar. Ruy Iskandar berperan sebagai Letnan Jee, perwira senior di kapal Zuko, pangeran dari kerajaan api.

Tentang Ruy Iskandar

Ruy Iskandar lahir di Indonesia pada 27 Juni 1984. Perjalanan karier Ruy Iskandar sebagai seorang aktor menambah daftar seniman peran keturunan Indonesia yang berkarier dalam blantika perfilman dunia.

Sebelum masuk dunia televisi dan film, Ruy Iskandar pernah tampil di atas panggung Broadway dan Off-Broadway. Dikutip dari Geffen Playhouse, ia telah berperan dalam berbagai pertunjukan termasuk Macbeth di Lincoln Center, The Tempest di LA Philharmonic, Dance and the Railroad di Signature Theatre.

Karakter Letnan Jee

Pada 2024, Ruy Iskandar bergabung dalam deretan pemeran serial live action Avatar: The Last Airbender sebagai Letnan Jee. Dikutip dari Collider, Letnan Jee anggota atau kru terkemuka di kapal Zuko, dia pangeran dari kerajaan api. Letnan Jee sering bekerja bersama pangeran.

Letnan Jee memiliki peran yang diperluas dalam serial ini karena ia mewujudkan semangat kru Zuko dari animasi aslinya. Dikutip dari Fandom setelah tiga tahun mencari, Zuko akhirnya menemukan Avatar Aang. Jee, Zuko, Iroh , dan kru Zuko lainnya terus memburu Aang. Ikatan Jee dengan Zuko dan Iroh berkembang seiring waktu, dan saat dia mengetahui masa lalu tragis mereka.

Saat melakukan perjalanan melewati badai, kapal Zuko disambar petir. Jee dan kru bergegas keluar untuk mengamati kerusakan, danpangeran bergabung dengan mereka beberapa saat.

Mereka melihat jembatan itu telah hancur, dan juru mudinya dalam bahaya. Zuko dan Jee menaiki tangga dan masing-masing mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan awak kapal.

Setelah kejadian ini, Jee menjadi lebih setia dan tanggap terhadap Zuko. Adapun pangeran makin mendengarkan dan memperhatikan krunya. Beberapa bulan kemudian, saat menikmati malam musik mingguan di kapal, Jee dan kru lainnya dipaksa bertugas oleh Zhao untuk invasi laksamana ke Kutub Utara .

Serial Avatar: The Last Airbender merupakan adaptasi dari animasi populer dengan judul yang sama. Ruy Iskandar satu-satunya aktor Indonesia yang tampil dalam produksi serial live action ini.

