Daftar 15 Musisi Indonesia yang Paling Banyak Didengarkan di Spotify 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Spotify baru saja merilis daftar artis, lagu, dan album teratas di sepanjang 2021. Siapa saja musisi Indonesia yang paling banyak didengarkan tahun ini?

Dilansir dari "Top Indonesian Artist of 2021" di laman Spotify, ada sekitar 30 musisi Indonesia yang paling sering didengarkan sepanjang tahun ini. Berikut 15 di antaranya:

1. Pamungkas - I Love You but I'm Letting Go

2. Tulus - Adaptasi

3. Nadin Amizah - Sebuah Tarian yang Tak Kunjung Selesai

4. Rizky Febian - Seperti Kisah

5. Ardhito Pramono - Sudah (Story of Kale)

6. Sheila On 7 - Sephia

7. Fiersa Besari - Pelukku untuk Pelikmu

8. NIKI - Every Summertime

9. Hindia - Secukupnya

10. GANGGA - Whiskey Bottle

11. Raisa - Kutukan (Cinta Pertama)

12. Glenn Fredly - Sedih Tak Berujung

13. Yura Yunita - Tutur Batin

14. Juicy Luicy - Mawar Jingga

15. Happy Asmara - Kebal Kelaran

Ada beberapa hal yang menarik dalam daftar ini. Sheila On 7 berhasil masuk dalam daftar dengan lagu hitsnya, Sephia, meskipun lagunya terbilang lama. Begitu pula Happy Asmara, ia menjadi di satu-satunya musisi dengan lagu berbahasa Jawa yang masuk 15 teratas.

Selain kategori itu, Spotify juga merilis kategori Top Artist of 2021 Indonesia, Top Tracks of 2021 Indonesia, Top Male Artist of 2021 Indonesia, Top Female Artist of 2021 Indonesia, dan Top Groups of 2021 Indonesia.

