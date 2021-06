Billie Eilish Rilis Lagu Usai Patah Hati, Video Musiknya Ditonton 12 Juta Kali

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi muda asal Amerika, Billie Eilish meluncurkan lagu terbarunya yang berjudul Lost Cause. Dalam akun Instagramnya, Rabu, 2 Juni 2021, Billie memposting video yang berisi cuplikan dari video musik Lost Cause.

"Lagu Lost Cause dan video keluar besok jam 9 pagi. Single ini salah satu favoritku. Ahhh, enggak sabar untuk kalian lihat," tulisnya.

Dalam video musiknya, Billie tampil bersama teman-teman wanitanya menari dan berpesta. Video musik yang diluncurkan bersamaan dengan lagunya ini sudah ditonton 12 juta kali dalam 24 jam. Saat ini, video musik itu sudah dilihat 21 juta kali.

Seperti dilansir oleh Entertainment Weekly, Lost Cause merupakan lagu keempat dari albummya yang berjudul Happier Than Ever. Album ini rencananya akan rilis 30 Juli 2021 mendatang. Sebelumnya Billie sudah meluncurkan tiga lagu lain yaitu, My Future, November's, dan Therefore I Am, Your Power.

Billie Eilish saat menyanyi bersama teman-teman wanitanya di video musik singlenya yang berjudul Lost Cause. Foto: Instagram Billie Eilish.

Sebelumnya pada Selasa, 1 Juni 2021, Billie mengunggah di Instagram Story kabar bahwa albumnya yang sudah bisa dipesan. Album yang berisi 16 lagu ini menjadi hal favorit yang pernah ia ciptakan. “Aku sangat senang, gugup dan ingin kalian mendengarnya. Aku tidak bisa bilang ke kalian, tapi aku tidak pernah merasa sangat mencintai sebuah karya dibandingkan yang aku lakukan saat ini," tulisnya.

Billie Eilish menjadi penyanyi muda yang langsung sukses di awal karirnya. Album pertamanya When We Fall Asleep, Where Do We Go?, mampu meraih banyak penghargaan. Salah satunya adalah memenangkan Best Record and Best Song Grammy Awards.

Billie juga kembali membuat sejarah dalam karirnya. Ia kembali memenangkan penghargaan Record of the Year Grammy Awards 2021. Ini adalah kemenangnya berturut-turut selama dua tahun.

Lagu Lost Cause dianggap sebagai lagu kebebasan yang dirasakan oleh Billie Eilish usai berpisah dengan kekasihnya. Oleh beberapa media di Amerika Serikat, lagu ini diduga terinspirasi dari kisah cintanya yang kandas dengan rapper Brandon 'Q' Adams.

DEWI RETNO

Baca juga: Billie Eilish Merasa Sangat Rentan Saat Bikin Lagu Your Power