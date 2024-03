Simak Daftar Grammy Awards yang Diraih Mariah Carey dalam 4 Dekade

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penghargaan Grammy Awards merupakan salah satu apresiasi tertinggi dalam industri musik internasional. Mariah Carey, sebagai salah satu artis papan atas Amerika Serikat, berhasil meraih beberapa penghargaan Grammy Awards. Dari total 34 nominasi yang dia terima, Carey telah memenangkan lima Grammy Awards.

Pada tahun 1991, Carey berhasil meraih dua penghargaan Grammy Awards. Pertama, dalam kategori Penampilan Vokal Pop Wanita Terbaik untuk lagu "Vision of Love", dan yang kedua, dalam kategori Artis Pendatang Baru Terbaik untuk dirinya sendiri. Selain itu, Carey juga memenangkan Grammy Awards dalam kategori Album R&B Kontemporer Terbaik untuk albumnya "The Emancipation of Mimi" pada tahun 2006. Di tahun yang sama, ia juga berhasil membawa pulang dua Grammy Awards untuk lagu yang sama, We Belong Together, dalam kategori Lagu R&B Terbaik dan Penampilan Vokal R&B Wanita Terbaik.

Baca Juga: USAID Bantu Berikan Terapi Pencegahan TBC di Indonesia

Album debut Mariah Carey yang dirilis pada tahun 1990 berhasil mencapai posisi nomor satu di tangga album Billboard 200 dan bertahan di puncak selama sebelas minggu. Album ini mencakup hits nomor satu seperti Vision of Love, Love Takes Time, dan "Someday". Pada tahun 1991, ketika ia pertama kali meraih dua Grammy Awards, Carey juga melakukan debut penampilan Grammy dengan menyanyikan Vision of Love.

Patti LaBelle, seorang artis R&B yang juga pernah meraih Grammy Awards, merupakan ibu baptis bagi Carey. Di Grammy Awards ke-33, yang diadakan di Radio City Music Hall di New York, Carey dinominasikan dalam empat kategori besar: album terbaik, rekaman terbaik, lagu terbaik tahun ini, dan artis baru terbaik. Carey muncul di momen yang tepat untuk menerima penghargaan pada tahun 1991, karena selain memiliki suara yang luar biasa, ia juga turut menulis setiap lagu dalam album debutnya serta berperan sebagai produser dan arranger.

Pada usia 20 tahun, Mariah Carey menjadi artis termuda yang meraih sejumlah nominasi tersebut. Ia berhasil mengalahkan nama-nama besar seperti Whitney Houston, Bette Midler, Sinead O'Connor, dan Lisa Stansfield dalam kategori Penampilan Vokal Pop Wanita Terbaik.

Baca Juga: BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Penampilannya dalam acara penghargaan tersebut bahkan mendapat peringkat ke-10 dalam fitur tahun 2017, "The 100 Greatest Award Show Performances of All Time", menurut Andrew Unterberger dari Billboard.

Grammy Awards tentu saja tidak dapat meramalkan bahwa Carey akan tetap berpengaruh bahkan usianya hampir 30 tahun kemudian. Tidak ada yang menyangka bahwa Carey akan terus mengumpulkan 19 hits nomor satu di tangga lagu Hot 100, sebuah prestasi yang belum pernah dicapai oleh artis solo manapun dalam sejarah.

Selain itu, Grammy Awards juga tidak mungkin mengetahui bahwa Mariah Carey akan menjadi artis pertama yang memiliki lagu nomor satu dalam empat dekade yang berbeda di tangga lagu Hot 100. Semua ini menunjukkan ketangguhan dan ketekunan Carey dalam menghadapi segala tantangan dalam kariernya sebagai seorang seniman.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | PUSPITA AMANDA SARI | GRAMMY | ANTARANEWS

Pilihan editor: 8 Lagu Hits yang Dibawakan oleh Mariah Carey