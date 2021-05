Billie Eilish Merasa Sangat Rentan Saat Bikin Lagu Your Power

Dengan penampilan terbarunya itu, Billie juga siap kembali dengan album baru. Ia akan merilis album terbarunya yang bertajuk Happier Than Ever pada 30 Juli 2021 mendatang. Instagram/billieeilish

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Billie Eilish mengumumkan akan merilis album kedua pada Juli 2021. Album bertajuk Happier Than Ever itu memuat single baru berjudul Your Power.

Billie Eilish mengatakan Your Power adalah salah satu lagu favorit yang pernah dia tulis. "Saya merasa sangat rentan ketika membuat lagu ini karena begitu dekat di hati saya," kata Billie seperti dikutip dari Variety.

Lagu Your Power menceritakan situasi yang biasa kita saksikan atau alami dengan pemaknaan yang dalam. "Saya berharap lagu ini bisa menginspirasi sebuah perubahan. Cobalah untuk tidak menyalahgunakan kekuatanmu," ujar Billie Eilish.

Dia sendiri yang menjadi sutradara untuk video musik lagu Your Power. Sama seperti tiga video musik sebelumnya. Syuting video musik dilakukan di Simi Valley, California, Los Angeles, dan menampilkan seekor anaconda seberat 36 kilogram.

"Saya sangat senang sekaligus gugup untuk lagu Your Power. Saya sangat ingin kalian mendengarnya," tulis Billie Eilish. "Begitu banyak cinta yang saya rasakan saat membuat lagu ini. Saya harap kalian merasakannya juga."