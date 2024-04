Billie Eilish Beri Kode Lagi di Close Friends, Akan Rilis Album Baru?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Billie Eilish kembali membuat heboh masyarakat Instagram dengan mengunggah cerita lagi melalui fitur Close Friends atau teman dekat. Kali ini, fans menduga kuat Eilish akan merilis album barunya di bulan ini, tepat di tahun kedua setelah merilis album Happier Than Ever.

Kode Billie Eilish di Cerita Close Friends

"Aku akan memberitahumu sesuatu besok," tulis Billie Eilish di ceritanya pada Senin dini hari, 8 April 2024. "Aku berjanji," tulisnya di cerita selanjutnya.

Sebelum pemberitahuan itu, dia sudah lebih dulu mengunggah cerita dengan tulisan 'Hit Me' di ceritanya. Hal ini diperkirakan, Eilish akan merilis album barunya pada besok, saat dia mengatakan ia akan memberitahu sesuatu hal.

Cara Serupa Dilakukan Billie Eilish di Album Happier Than Ever

Sinyal-sinyal ini heboh hingga di aplikasi X. Fans dengan cepat memperkirakan, Billie Eilish akan merilis album barunya. Sebab, penyanyi dengan nama lengkap Billie Eilish Pirate Baird O'Connell itu juga pernah memperi kode serupa untuk merilis album keduanya Happier Than Ever pada April 2021. Isi kodenya adalah "Tomorrow starts a new week does'nt it?."

Lalu, pada 27 April 2021, Eilish mengumumkan di akun Instagram bahwa album keduanya, Happier Than Ever, akan dirilis pada 30 Juli, dan daftar lagunya tersedia di Apple Music. Album baru Billie Eilish itu juga dirilis dalam berbagai format, termasuk warna vinil dan kase.

"Do you get dejavu, 2021 VS 2024," tulis akun X @billiesociety.

Gaet 10 juta Followers dalam Tiga Hari

Perempuan yang memiliki vokal sopran itu sebelumnya membuat heboh jagat media sosial dengan memasukkan semua pengikutnya ke close friends di Instagram. Hal itu dikaitkan kuat dengan cara Billie Eilish menggaet lebih banyak fans untuk merilis album barunya.

Saat ini, pengikut Billie Eilish naik hingga 10 juta pengikut usai unggahan cerita pertamanya itu. Awalnya pengikut Eilish hanya 110 followers, sekarang sudah bertambah menjadi 120 followers dalam kurun waktu kurang lebih tiga hari.

