8 Lagu Hits yang Dibawakan oleh Mariah Carey

TEMPO.CO, Jakarta - Mariah Carey, yang dikenal sebagai diva legendaris dengan banyak bakat, memulai karirnya sebagai penyanyi pada tahun 1992. Tak heran bahwa diva yang sering tampil dengan gaya yang elegan ini telah merilis sejumlah lagu yang sangat populer. Karya-karyanya akan terus mengukir namanya dalam sejarah musik untuk selamanya.

Sebagai contoh, lagu All I Want for Christmas is You diakui sebagai salah satu lagu liburan terbaik di dunia yang merayakan Natal di atas segalanya, seperti yang disebutkan oleh American Songwriters. Berikut adalah 10 lagu paling populer Mariah Carey berdasarkan Billboard Hot 100, mungkin salah satunya adalah favorit Anda:

1. All I Want For Christmas

Pada tahun 1994, lagu All I Want For Christmas dirilis dengan ritme yang ceria. Sejak awal dirilisnya, lagu ini telah mendominasi tangga lagu liburan Natal dan tetap menjadi salah satu lagu yang paling populer di musim liburan sejak saat itu. Menurut laporan dari chaospin.com, lagu ini bahkan diakui sebagai karya paling sukses dari Mariah Carey, dengan pendapatan royalti mencapai lebih dari 60 juta USD.

2. We Belong Together

Mariah Carey kembali mempersembahkan sebuah lagu yang menggugah hati bagi pendengarnya. Kembali ke sorotan pada pertengahan tahun 2000-an, Mariah Carey berhasil mengekspresikan perasaan galau melalui single We Belong Together yang dirilis pada tahun 2005. Lagu ini menjadi sangat populer pada masanya dengan balada yang menyentuh hati dan paduan ritme R&B yang khas.

3. Always Be My Baby (1995)

Always Be My Baby adalah sebuah lagu yang mengisahkan tentang cinta yang harus berpisah. Lagu ini termasuk dalam album Daydream (1995), yang menampilkan vokal mendalam Mariah Carey dengan paduan paduan padat dan mudah diingat.

4. One Sweet Day (1995)

Lagu ini berhasil mendominasi tangga lagu selama 16 minggu berturut-turut. Tidak hanya itu, dalam lagu ini, Mariah Carey berduet dengan Boyz II Men. Menurut beberapa sumber, Mariah Carey menyatakan bahwa kesuksesan lagu ini, yang memuncaki tangga lagu dan menjadi hadiah serta penghargaan bagi David Cole dari C&C Music Factory, merupakan sebuah penghormatan bagi sahabat dan kolaboratornya dalam lagu ini, yang meninggal karena AIDS pada tahun 1995.

5. Bye Bye

Rilis pada tahun 2008, lagu Bye-bye merupakan bagian dari album berjudul E=MC². Dengan genre R&B, liriknya menggambarkan perasaan sedih saat harus melepaskan sesuatu yang berharga namun tetap kuat menghadapinya. Sebagai salah satu karya terbaik Mariah Carey, lagu ini diciptakan oleh Mariah Carey sendiri saat ayahnya meninggal karena kanker. Video klip lagu ini telah ditonton oleh 77 juta penonton di YouTube.

6. My All

Salah satu lagu yang termasuk dalam album "Butterfly" adalah "My All", yang dirilis pada tahun 1998 dengan campuran genre latin pop dan R&B. Lirik dalam lagu ini menggambarkan perasaan seorang wanita yang siap untuk mengorbankan segalanya demi bersama orang yang dicintainya. Dengan nada yang lembut, lagu terbaik dari Mariah Carey ini cocok didengarkan saat suasana hujan, dapat membangkitkan perasaan galau terhadap seseorang yang menjadi objek cinta atau keinginanmu.

7. Butterfly

Salah satu lagi dari lagu-lagu terbaik Mariah Carey yang menawarkan pesan positif melalui liriknya adalah "Butterfly". Dirilis pada tahun 1997, lagu ini merupakan bagian dari album keenam Mariah Carey dengan genre pop dan R&B. Lirik dalam lagu Butterfly memberikan inspirasi kepada pendengarnya untuk tetap bersemangat dan melihat dunia dengan perspektif yang luas, seperti seekor kupu-kupu yang membuka sayapnya untuk terbang.

ANGELINA TIARA PUSPUTALOVA | NAOMI A | WATCHMOJO

