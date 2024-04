Billie Eilish Masukkan Pengikut ke Close Friends, Dulang 6 Juta Pengikut Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Amerika Serikat, Billie Eilish baru-baru ini jadi perbincangan di jagat media sosial, lantaran memasukkan pengikutnya ke dalam fitur close friends di Instagramnya. Fitur itu difungsikan sebagai konten teman dekat dengan logo bintang hijau di sisi kanan atas.

Close Friends di Instagram Billie Eilish

Cerita pertamanya itu dunggah pada Kamis, 4 April 2024. Ia mengunggah sebuah foto tangan seperti tenggelam di dalam air. Unggahan berikutnya, dia menampilkan tatonya yang berada di area pinggulnya dengan tinta hitam.

Setelah dua cerita itu, unggahan ketiga adalah wajah dirinya yang terlihat sedikit. Namun, cerita itu sudah tidak dapat diakses.

Billie Eilish Dulang 6 Juta Pengikut Baru

Dari ketiga unggahan itu, Billie Eilish mendulang enam juta pengikut baru di Instagram untuk menyaksikan ceritanya. Awalnya, followers Eilish di Instagram hanya 110 juta pengikut saja, setelah ceritanya muncul, dalam kurun kurang dari 24 jam, ia sudah mempunyai 116 juta pengikut berkat ceritanya itu.

Nama Billie Eilish kemudian trending di X atau Twitter. Beberapa pengikut Eilish membagikan kehebohannya saat mendapati dirinya menjadi salah satu CF idolanya itu. Akun Billie Eilish Tours kemudian baru saja membuat unggahan di akun X.

"Dalam 24 jam terakhir, Billie telah memperoleh lebih dari enam juta pengikut di Instagram dengan total 116 juta. Dia telah memecahkan rekor perolehan pengikut Instagram terbanyak dalam 24 jam untuk wanita," tulis akun centang biru itu.

Dikaitkan dengan Peluncuran Album Baru Billie Eilish

Banyak fans yang mengaitkannya dengan rilisan album barunya. Beberapa hari lalu terdapat sebuah tulisan papan reklame yang terlihat di Manchester, Inggris dengan tulisan "Did I Cross The Line". Lalu ada papan reklame juga bertulisan "Do You Know How to Bend?" di Sidney, Australia.

Sebelumnya, sempat dikabarkan oleh Billboard bahwa Billie Eilish memberikan kode untuk peluncuran album barunya. Melalui Instagram pada Rabu, 11 Februari lalu, ia terlihat membagikan serangkaian foto yang memperlihatkan dia mengenakan topeng ski bermotif bintang dan jaket penahan angin.

“Album saya sudah dikuasai,” dia memberi keterangan pada unggahan tersebut. Meskipun Eilish tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang album dan perilisannya, sebuah proyek baru akan menandai tindak lanjut dari album Happier Than Ever yang dirilis pada 2021.

