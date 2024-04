Hit Me Hard and Soft, Nama Album Baru Billie Eilish, Dirilis Mei Nanti

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Billie Eilish mengumumkan akan merilis album barunya yang bertajuk HIT ME HARD AND SOFT. Album ketiganya itu akan dirilis pada 17 Mei 2024. Kabar bahagia itu dia sampaikan ke akun Instagram pribadinya @billieeilish, Ia membagikan gambar sampul yang memperlihatkan dirinya tenggelam di bawah air.

“ALBUMMMMMMMMMMMMMMM KETIGA SAYA HADIR 17 MEI AHHHHHHHHHHH,” kata Eilish dengan bersemangat di dalam keterangan unggahnya pada Senin, 8 April 2024. “Gila sekali menulis ini sekarang, aku gugup & bersemangat ,” tulisnya menambahkan.

Album Baru Billie Eilish Kembali Diproduser Kakaknya

Pemenang Grammy sembilan kali itu juga mengonfirmasi bahwa, sama seperti dua album pertamanya, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? dan Happier Than Ever tahun 2021, kakaknya, Finneas O'Connell yang memproduseri album baru itu.Dia juga memperingatkan para penggemar tidak akan merilis single apa pun sebelum proyek tersebut diluncurkan.

“Saya ingin memberikannya kepada kalian semua sekaligus. Finneas dan saya benar-benar sangat bangga dengan album ini dan kami benar-benar tidak sabar menunggu kalian mendengarnya,” tambahnya. “Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu.” Pengumuman itu muncul beberapa jam setelah Eilish membagikan video teaser albumnya.

Finneas O'Connell dan Billie Eilish tampak mengenakan pin merah saat menghadiri acara Academy Awards ke-96 (Oscar) di Hollywood, California, AS, 10 Maret 2024. Sejumlah artis menunjukkan dukungannya untuk Palestina saat menghadiri Oscar 2024. REUTERS/Carlos Barria

Kode Billie Eilish di Close Friends Instagram

Sebelumnya, penyanyi pop Amerika itu kembali membuat heboh jagat Instagram dengan mengunggah cerita melalui fitur Close Friends lagi. Dia membuat cerita dengan kode akan memberitahu tentang sesuatu ke semua fansnya.

"Aku akan memberitahumu sesuatu besok," tulis Billie Eilish di ceritanya pada Senin dini hari, 8 April 2024. "Aku berjanji," tulisnnya di cerita selanjutnya.

Sebelum pemberitahuan itu, dia sudah lebih dulu mengunggah cerita dengan tulisan 'Hit Me' ke ceritanya. Hal ini membuat fans berspekulasi Eilish akan merilis album barunya, saat dia mengatakan akan memberitahu sesuatu hal.

Persoalan itu juga heboh hingga ke akun X. Fans dengan cepat memperkirakan, Billie Eilish akan merilis album barunya. Sebab, penyanyi dengan nama lengkap Billie Eilish Pirate Baird O'Connell itu juga pernah memperi kode untuk merilis album keduanya Happier Than Ever pada April 2021 lalu. Isi kodenya itu adalah "Tomorrow starts a new week doesn't it?."

Lalu, pada 27 April 2021, Eilish mengumumkan di akun Instagram miliknya bahwa album keduanya, Happier Than Ever, akan dirilis pada 30 Juli, dan daftar lagunya tersedia di Apple Music. Album ini dirilis dalam berbagai format. "Do you get dejavu, 2021 VS 2024," tulis akun X @billiesociety.

Perempuan dengan vokal sopran itu sebelumnya membuat heboh jagat media sosial dengan memasukkan semua pengikutnya ke close friends di Instagram. Hal itu dikaitkan dengan cara Billie Eilish menggaet lebih banyak fans untuk merilis album barunya. Saat ini, pengikut Billie Eilish naik hingga 10 juta followers usai unggahan cerita pertamanya itu.

