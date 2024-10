2nd Miracle In Cell No. 7 Dapat Sorotan Media Luar, CEO Falcon Pictures: Bukan Perhentian Total

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film 2nd Miracle in Cell No. 7 yang merupakan sekuel dari judul sama mencuri perhatian publik Korea Selatan dalam Busan International Film Festival. Dalam showcase teaser yang digelar di Asian Contents and Film Market (ACFM) di Busan, Korea Selatan pada 5 Oktober 2024, Falcon Pictures yang memproduseri film ini menampilkan cuplikan pertama dari sekuel yang sangat dinantikan.

Teaser sekuel film yang diremake dari film box office Korea Selatan dengan judul sama ini mendapatkan sambutan hangat dari sorotan berbagai media yang hadir meliput acara tersebut. Beberapa media hiburan barat seperti Deadline, Screendaily, dan The Hollywood Reporter turut menyorot kisah film yang akan tayang di bioskop Indonesia mulai 25 Desember 2024 ini.

2nd Miracle in Cell No. 7 Bukan Perhentian Total

“Kami merasa film ini bukanlah sebuah perhentian total – ketika sang ayah meninggal di akhir film, kami ingin mengetahui apa yang terjadi pada gadis kecil yang kehilangan ayahnya,” kata CEO Falcon Pictures HB Naveen, seperti dikutip Deadline. Naveen menjelaskan alasan lain membuat sekuel ini adalah menangkap reaksi emosional penonton di Indonesia terhadap film tersebut.

Adapun The Hollywood Reporter menyorot kebahagiaan Content Panda, rumah produksi yang melahirkan film ini di Korea Selatan, atas ide Falcon Pictures membuat serial animasinya. Serial animasi disutradarai Daryl Wilson. "Sangat menarik melihat film aslinya digabungkan sebagai sekuel dan spin-off animasi,” kata Danny Lee, Vice Presiden Content Panda (NEW). “Ini adalah contoh sempurna kolaborasi antara produser hebat,” tuturnya.

Dua raksasa stasiun televisi Korea Selatan MBC dan KBS juga memberikan reaksi positif atas hadirnya sekuel film yang meraih sukses besar di Indonesia dengan meraup 5,85 juta penonton. "Ini adalah momen yang sangat spesial bagi kami. Sambutan dari media global, termasuk dari Hollywood, menunjukkan bahwa Miracle In Cell No. 7 memiliki daya tarik emosional yang kuat dan relevan di seluruh dunia," kata produser Falcon Pictures, Frederica.

Lanjutkan Kisah Anak Tokoh Utama yang Meninggal

Baca juga: Rekomendasi Drakor dan Variety Show yang Tayang Bulan September di Viu

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

2nd Miracle In Cell No. 7 melanjutkan kisah putri dari tokoh utama, yang sebelumnya diperankan oleh Graciella Abigail. Teaser ini menghadirkan cuplikan emosi mendalam yang memperlihatkan perjalanan sang putri setelah kehilangan ayahnya di akhir film pertama. Sekuel film digarap oleh Herwin Novianto setelah sebelumnya dibesut Hanung Bramantyo.

Miracle in Cell No. 7 mengisahkan tentang pria penyandang disabilitas mental dituduh membunuh dan dipidana. Di penjara ia bertemu dengan sesama narapidana yang terenyuh dengan dirinya dan membantu mengasuh putrinya itu saat disusupkan ke dalam sel agar ayah-anak bisa melepas rindu.

FALCON PICTURES| DEADLINE| THE HOLLYWOOD REPORTER| MARVELA, turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.