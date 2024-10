Perjalanan Karier Jung Jaehyun, Member NCT yang akan Jalani Wajib Militer

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jung Jaehyun akan menjadi anggota boy group NCT selanjutnya yang menjalani wajib militer. SM Entertainment, selaku agensi yang menaungi Jaehyun, mengumumkan bahwa penyanyi dan aktor tersebut telah mendaftar untuk mengikuti wajib militer dan menerima pemberitahuan penerimaan dari Administrasi Tenaga Kerja Militer pada akhir September 2024.

Melansir dari Soompi, Jaehyun dijadwalkan untuk mendaftar sebagai tentara aktif pada 4 November 2024 guna memenuhi tugas wajib negaranya. SM Entertainment pun menegaskan tidak ada acara khusus untuk mengantar Jaehyun ke tempat pelatihan. Meski begitu, mereka meminta dukungan penggemar hingga Jaehyun kembali dari tugas militernya.

“Kami mohon dukungan dan cinta kalian yang tak pernah goyah hingga hari Jaehyun menyelesaikan dinas militernya dan kembali dalam keadaan sehat,” ucap SM Entertainment dalam rilis resminya.

Jaehyun akan menjadi anggota NCT kedua yang mendaftar wajib militer setelah Taeyong. Adapun perjalanan karier Jaehyun adalah sebagai berikut.



Perjalanan Karier Jung Jaehyun

Jung Jaehyun adalah penyanyi-penulis lagu, rapper, dan aktor asal Korea Selatan di bawah naungan SM Entertainment. Dia adalah solois, anggota boy group NCT, dan bagian dari sub-unit NCT U, NCT 127, dan NCT DOJAEJUNG.

Jaehyun lahir pada 14 Februari 1997 dan memiliki nama resmi Jung Yun Oh. Nama lahir Jaehyun sebenarnya adalah Jung Jaehyun, namun neneknya meminta dia untuk mengubah nama menjadi Jung Yun Oh. Dia juga memiliki nama Inggris, Jay, karena pernah tinggal di Connecticut, Amerika Serikat selama 4-5 tahun. Dia lalu pulang ke Korea Selatan untuk melanjutkan studinya.

Karier Jaehyun di dunia musik berawal ketika dia bergabung dengan SM Entertainment pada 2012. Saat itu, dia ditemukan oleh pencari bakat jalanan di depan sekolahnya. Melansir dari Nctzens Fandom, Jaehyun ketika itu diberi tugas membersihkan sekolah, sehingga dia pulang larut malam.

Saat akan pulang, dia bertemu dengan para direktur casting di depan sekolahnya. Ia lalu mengikuti audisi dengan membawakan lagu MAMA milik EXO. Kala itu, Jaehyun berlatih lagu tersebut di depan jendela cermin di rumahnya. Jaehyun pun lolos audisi SM Entertainment saat masih kelas 2 SMP.

Jaehyun lalu diperkenalkan sebagai anggota tim trainee pra-debut SMROOKIES pada 9 Desember 2013. Melansir dari Kpop Fandom, pada 2014 Jaehyun berpartisipasi dengan anggota NCT lainnya di acara Exo 90:2014. Mereka membawakan lagu-lagu dari tahun 90-an.

Dari 21 Januari hingga 1 Juli 2015, Jaehyun dan Doyoung menjadi MC baru di Show Champion di MBC Music. Lalu pada Juli 2015, ia dan Ten berkompetisi di Hope Basketball All-Star. Dia juga pernah membawakan lagu "A Whole New World" dari Aladdin, di The Mickey Mouse Club di Disney Channel Korea pada Desember 2015, bersama anggota SMRookies Herin.

Pada April 2016, ia resmi debut sebagai anggota NCT, dalam unit NCT U, dengan singel "The 7th Sense" dan "Without You". Tiga bulan setelahnya, yakni pada 4 Juli 2016, Jaehyun terungkap sebagai anggota dari unit NCT kedua, NCT 127. Ia kembali debut pada pada 10 Juli 2016 bersama NCT 127 dengan merilis EP bertajuk NCT #127.

Pada 24 November 2017, Jaehyun dan d.ear merilis lagu "Try Again" sebagai bagian dari proyek STATION. Kemudian pada Desember 2017, ia tampil dalam video musik "The Little Match Girl" milik Wendy dan Baek A Yeon.

Jaehyun mengambil bagian dalam album studio pertama NCT, NCT 2018 Empathy. Dia muncul dalam video musik "Black On Black" sebagai bagian dari NCT 2018. Setelah enam tahun beraktivitas sebagai anggota NCT, Jaehyun akhirnya merilis lagu solo pertama, "Forever Only", pada 18 Agustus 2022, sebagai bagian dari proyek NCT LAB.

Ia lalu meluncurkan lagu solo kedua bertajuk “Horizon,” pada 8 Agustus 2023. Setahun berselang, Jaehyun akhirnya resmi debut sebagai seorang solois pada 26 Agustus 2024 melalui album penuh pertamanya, J.

Selain berkarier sebagai idol, Jaehyun juga memulai debut aktingnya sebagai aktor dalam drama Dear M pada 2022. Dia juga akan tampil dalam film You Will Die After Six Hours dan drama I Believe You.

