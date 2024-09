Rekomendasi Drakor dan Variety Show yang Tayang Bulan September di Viu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deretan tayangan menarik dari Korea hadir di Viu untuk menghibur penggemar drama Korea dan variety show terbaru yang menantang. Di antaranya drama saeguk terbaru Ji Chang Wook, Queen Woo, dan drama romantis Lee Se Young dan Joon Go, What Comes After Love.

Selain itu, untuk variety show terbau akan hadir pertarungan para selebriti dalam Iron Girls dan Road to Kingdom: Ace of Ace dan Stage Fighter, serta penari profesional dalam Stage Fighter. Berikut ini sinopsis singkat tontonan baru yang tersedia di Viu bulan September.

1. Queen Woo

Queen Woo adalah drama yang mengangkat kisah nyata tentang Ratu Woo, seorang ratu dari Dinasti Goguryeo yang terkenal dengan kecerdasan dan kekuatannya dalam menghadapi intrik politik di istana. Drama ini menampilkan perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan, mulai dari mempertahankan posisinya sebagai ratu hingga menjaga perdamaian di tengah konflik yang terjadi. Selain itu, drama ini juga menyoroti sisi humanis dari Ratu Woo yang jarang diketahui orang banyak.

Dengan tema sejarah yang kuat, Queen Woo yang dibintangi oleh Jeon Jong Seo, Ji Chang Wook, dan Lee Soo Hyuk diprediksi akan menjadi salah satu drama saeguk terbaik tahun ini. Bagian pertama dari drama Queen Woo yang terdiri dari episode 1 hingga 4 sudah tayang pada 29 Agustus 2024, sedangkan episode 5 hingga 8 akan ditayangkan pada 12 September 2024.

What Comes After Love. (dok. Viu)

2. What Comes After Love

What Comes After Love adalah drama romantis yang mengeksplorasi kisah cinta lintas budaya dan menyoroti perjalanan emosional dua karakter utama dalam memahami makna cinta. Drama ini mengisahkan hubungan antara Hong Yi, seorang perempuan Korea yang diperankan oleh Lee Se Young, dan Joon Go, seorang pria Jepang yang diperankan oleh Kentaro Sakaguchi.

Selama berada di Jepang, Hong Yi bertemu dengan Joon Go dan mulai merasakan cinta yang mendalam terhadapnya. Walaupun hubungan mereka membentuk ikatan yang kuat, perbedaan dalam pandangan mengenai cinta dan berbagai masalah lainnya membuat mereka akhirnya memilih untuk berpisah. Lima tahun kemudian, secara tak terduga, mereka kembali bertemu di Korea. Pertemuan ini membangkitkan rasa penasaran tentang apa yang telah terjadi dalam hidup masing-masing selama mereka berpisah.

3. Iron Girls

Iron Girls adalah variety show yang menampilkan empat selebriti wanita dalam tantangan triatlon yang ekstrem. Mereka terdiri dari Jin Seo Yeon, UEE, Seol In Ah, dan Park Ju Hyun. Setiap episode akan memperlihatkan bagaimana mereka menghadapi tantangan fisik yang berat, sambil tetap menjaga semangat sportivitas dan persahabatan.

Di antaranya berenang sejauh 1,5 kilometer, bersepeda sejauh 40 kilometer, dan berlari sejauh 10 kilometer. Acara ini bukan hanya sekadar ajang kompetisi, melainkan juga menunjukkan kekuatan, ketahanan, dan solidaritas di antara para peserta.

4. Road to Kingdom: Ace of Ace

Road to Kingdom: Ace of Ace adalah program survival yang sangat dinantikan karena para idol bersaing untuk menjadi yang terbaik. Setiap tim harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam berbagai misi yang menantang, mulai dari penampilan di panggung hingga keterampilan individu. Acara ini menampilkan persaingan yang sengit, namun tetap memancarkan semangat fair play di antara para peserta. Road to Kingdom: Ace of Ace juga menjadi ajang bagi para idol pria untuk menunjukkan bakat mereka kepada dunia dan berjuang untuk meraih posisi teratas. Penggemar K-Pop yang ingin melihat para idolanya bersaing dapat menontonnya mulai 21 September 2024.

5. Stage Fighter

Stage Fighter merupakan survival show yang menghadirkan kompetisi antarpenari. Para peserta, yang terdiri dari dancer profesional dan amatir, harus menunjukkan keahlian mereka dalam berbagai jenis tarian. Acara ini tidak hanya menghadirkan penampilan tarian yang memukau, tetapi juga membuka cerita di balik layar tentang perjuangan dan kerja keras para penari untuk mencapai puncak. Dengan juri-juri yang terdiri dari para mentor di dunia tari, Stage Fighter menawarkan evaluasi yang tajam, namun tetap suportif terhadap penampilan setiap peserta.

Miracle In Cell No. 7. (dok. Viu)

6. Miracle In Cell No. 7

Buat yang belum nonton film Miracle In Cell No. 7 ini saatnya. Film ini mengisahkan tentang seorang ayah dengan keterbelakangan mental dituduh melakukan kejahatan dan dijatuhi hukuman mati. Di dalam penjara, ia bertemu dengan para tahanan yang membantu dirinya untuk bersatu kembali dengan putrinya yang masih kecil. Film ini penuh dengan momen-momen yang menyentuh hati dan menunjukkan kekuatan cinta keluarga serta persahabatan yang tulus.

7. The Boys

The Boys adalah film yang diadaptasi dari kisah nyata, menceritakan tentang tiga anak laki-laki yang dipenjara setelah dituduh melakukan pembunuhan. Setahun setelahnya, detektif Hwang (Sul Kyung Gu) menerima informasi yang membuatnya membuka kembali kasus tersebut. Namun, ia justru menghadapi penurunan jabatan akibat tindakannya. Enam belas tahun kemudian, saksi dari kasus tersebut kembali mencari detektif Hwang untuk mengungkap kebenaran. Dengan sinematografi yang kuat dan narasi yang mendalam, The Boys menawarkan perspektif yang realistis mengenai perjuangan yang dilakukan oleh para remaja itu. Film ini mengajak kita untuk merenungkan dampak dari ketidakadilan, yang dapat berujung pada konsekuensi tragis.

