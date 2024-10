Awalnya Grup Duo, Ini Profil 10cm yang Bakal Konser di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Solois asal Korea Selatan, 10cm, bakal menggelar konser tunggalnya di Jakarta pada 30 November 2024. Pertunjukan musik bertajuk ‘2024 10CM Asia Tour <10CM Closer to You> in Jakarta’ itu direncanakan bakal digelar di Balai Sarbini, Jakarta Selatan.

Penggemar musik indie Korea Selatan yang ingin bertemu langsung dengan 10cm, masih bisa memesan tiket melalui situs resmi yang disediakan Virgo Entertainment selaku promotor acara, yakni melalui closertoyouinjkt.com.

Tiket konsernya dibanderol dengan harga mulai dari Rp 1.150.000 untuk Cat 4, Rp 1.550.000 untuk Cat 3, dan Rp 2.050.000 untuk kategori Cat 2.Sedangkan Cat 1 dijual dengan harga Rp 2.350.000 dan Rp 2.450.000 untuk tiket kategori Royale. Namun, kategori Royale ini sudah habis terjual.

Adapun semua penonton akan mendapatkan benefit atau keuntungan berupa fan card. Beberapa benefit lain menyesuaikan dengan kategori tiket. Benefit itu mulai dari postcard, poster bertandatangan, polaroid bertandatangan, soundcheck, hi-touch, hingga foto grup.

Untuk mengenal sosok 10cm, solois Korea yang bakal konser di Balai Sarbini pada 30 November 2024, berikut rangkuman informasi mengenai profilnya.



Profil 10cm

Kwon Jung Yeol atau yang lebih dikenal sebagai 10cm adalah penyanyi dan penulis lagu asal Korea Selatan di bawah naungan agensi Magic Strawberry Sound. Dia lahir pada 12 Januari 1983 dan kini berusia 41 tahun. Memiliki karier musik yang sukses, Kwon Jung Yeol ternyata merupakan lulusan Universitas Yonsei dari Departemen Pendidikan.

Melansir dari Kprofiles, nama 10cm pada awalnya adalah sebuah grup musik yang beranggota dua orang, yakni Kwon Jung Yeol dan Yoon Cheol Jong. Nama 10cm ini mengacu pada perbedaan tinggi badan kedua anggotanya.

Kwon Jung Yeol dan Yoon Cheol Jong kemudian debut sebagai duo pada 2010 dengan single berjudul “Americano.” Melalui lagu itu, grup ini dengan cepat menjadi salah satu grup indie yang paling populer di Korea Selatan pada masanya.

Di tahun debutnya juga, 10cm mendapatkan penghargaan This Year’s Discovery Award di Mnet Asian Music Awards tahun 2010. Pencapaian berlanjut diikuti dalam memenangkan kategori Lagu Pop Terbaik di Korean Music Awards pada tahun berikutnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2011, mereka merilis album full length pertama bertajuk 1.0, yang terjual sebanyak 30.000 salinan. Menyusul rangkaian single, 10cm melakukan perilisan album kedua berjudul 2.0 pada 2012. Kemudian album ketiganya, 3.0, dirilis tahun berikutnya pada 2014.

Mengutip dari Kpopping, grup ini pernah meraih hit nomor satu pertama di Gaon Digital Chart pada 2016 dengan single berjudul "What the Spring". Di tengah kesuksesan itu, pada 2017 Yoon Cheol Jong, salah satu anggota 10cm, memutuskan untuk hengkang dari grup. Dia meninggalkan Kwon Jung Yeol usai menghadapi tuduhan penggunaan narkotika.

Setelah itu, Kwon Jung Yeol memilih melanjutkan kariernya dengan melakukan promosi sebagai artis solo menggunakan nama 10cm. Dia juga merilis album keempatnya pada September 2017. Dikenal sebagai solois indie berbakat, beberapa single 10cm masuk dalam daftar sepuluh hit teratas Gaon Digital Chart, platform musik bergengsi di Korea Selatan. Beberapa lagu tersebut adalah 'Mattress' (2018), 'However' (2019), 'Borrow Your Night' (2021).

Belakangan, nama 10cm kembali melejit usai merilis lagu "Tell Me It's Not a Dream" dan "Spring Snow." Kedua lagu ini dirilis 10cm sebagai original soundtrack (OST) dari dua drama Korea populer 2024, Queen of Tears dan Lovely Runner.

Kini, 10cm juga dikenal sebagai Raja OST karena telah merilis sejumlah karya hit untuk lagu-lagu latar sebuah drama dan film. Di antaranya “Tiramisu Cake” dari film The Last 10 Years, “The way to lose you” untuk drama My Demon, dan “Drawer” dari drama Our Beloved Summer. Dia juga menyanyikan OST drama Crash Landing on You yang berjudul “But It’s Destiny,” dan “Lean on Me” untuk drama Hotel Del Luna.

INSTAGRAM | KPROFILES | KPOPPING | SHARISYA KUSUMA RAHMANDA berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Mengenali 10cm, Grup Duo yang Sekarang Solois