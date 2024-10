Yoo Yeon Seok Siap Mainkan Pengacara yang Bisa Melihat Arwah dalam Drama Terbaru God and Law Firm

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Yoo Yeon Seok, aktor ternama asal Korea Selatan, siap kembali ke layar kaca dengan peran yang sangat berbeda dalam drama terbaru berjudul God and Law Firm. Dalam drama ini, ia akan memerankan seorang pengacara yang memiliki kemampuan supranatural untuk melihat arwah, sebuah plot yang unik dan penuh misteri. Drama ini diprediksi akan menjadi tontonan yang menarik bagi para penggemar K-drama, terutama mereka yang menyukai perpaduan cerita hukum dan elemen supranatural.

Dikutip dari pinkvilla.com, pada tanggal 30 September media Korea melaporkan bahwa Yoo Yeon Seok telah mengonfirmasi keterlibatannya sebagai pemeran utama dalam God and Law Firm. Dalam drama Korea ini, ia akan berperan sebagai Han Joon Ho, seorang pengacara yang memiliki kemampuan istimewa untuk berinteraksi dengan arwah. Kekuatan supranatural ini menjadi sumber konflik, baik secara profesional maupun pribadi, ketika Han Joon Ho menggunakan kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai kasus hukum yang rumit dan melibatkan kematian misterius.

Han Joon Ho awalnya melihat kemampuan ini sebagai sebuah kutukan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menerima kenyataan bahwa kemampuannya dapat membantu arwah-arwah yang gentayangan mencari keadilan, sembari menangani klien hidup yang mencari bantuan hukumnya. Alur cerita yang menggabungkan hukum, etika, dan supranatural ini diperkirakan akan memukau penonton dengan tema yang jarang diangkat dalam drama-drama Korea sebelumnya.

God and Law Firm akan disutradarai oleh Shin Jung Hoon, sosok di balik kesuksesan One Dollar Lawyer, yang juga menampilkan tema hukum dengan twist yang menarik. Shin Jung Hoon dikenal karena kemampuannya untuk mengarahkan drama penuh intrik dan karakter kompleks, yang diharapkan juga akan terjadi dalam proyek ini.

Proses syuting drama ini dijadwalkan untuk dimulai pada awal tahun depan, dengan persiapan produksi yang sudah mulai berjalan. Tim produksi juga tengah menyelesaikan pemilihan pemain tambahan untuk mendukung alur cerita yang kuat ini. Mengingat popularitas drama-drama bertema hukum di Korea, God and Law Firm telah mendapatkan banyak perhatian sejak diumumkan.

Selain menonjolkan kemampuan supranatural sang pengacara, drama ini juga akan menyentuh aspek kehidupan profesional di dunia hukum yang penuh tekanan dan intrik, membuatnya semakin menarik bagi berbagai kalangan penonton.

Yoo Yeon Seok adalah aktor dengan pengalaman hampir dua dekade di dunia akting. Ia memulai debutnya dalam film legendaris Oldboy pada tahun 2003, karya sutradara terkenal Park Chan Wook. Meski setelah itu ia mengambil jeda untuk mempersiapkan kariernya, ia kembali dengan cemerlang dalam drama medis General Hospital 2. Namun, perannya dalam drama Reply 1994 pada tahun 2013 yang benar-benar melambungkan namanya dan membawanya ke puncak popularitas.

Sejak saat itu, Yoo Yeon Seok telah membintangi berbagai drakor dan film besar, seperti Hospital Playlist, Dr. Romantic, dan A Bloody Lucky Day. Ia juga tampil dalam film-film sukses seperti Mr. Sunshine, A Werewolf Boy, dan The Beauty Inside, menunjukkan rentang kemampuan aktingnya yang luas, dari peran romantis hingga genre aksi.

Selain proyek God and Law Firm, Yoo Yeon Seok juga tengah mempersiapkan penampilannya dalam film Korea bergenre thriller romantis The Number You Have Dialed, yang dijadwalkan tayang perdana di MBC pada bulan November ini. Dalam proyek tersebut, ia akan beradu peran dengan Chae Soo Bin, Jang Gyuri, dan Heo Nam Jun. Tak hanya itu, ia juga akan kembali bekerja sama dengan Park Chan Wook dalam film thriller terbaru berjudul The Ax, yang semakin menambah antisipasi penggemar terhadap kiprahnya di dunia perfilman.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | PINKVILLA

Pilihan Editor: 7 Drakor yang Akan Tayang November 2024