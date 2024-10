Chord Lagu Sekti dari Denny Caknan dan Maknanya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan pencipta lagu Pop Jawa dan Koplo, Denny Caknan, merilis lagu terbarunya yang berjudul “Sekti” pada 21 September 2024 lalu. Lagu berbahasa Jawa sempat menjadi trending di platform streaming musik digital, YouTube Music.

Lagu “Sekti” dari penyanyi asal Ngawi, Jawa Timur itu berhasil menduduki peringkat ketiga dalam daftar 100 lagu teratas Indonesia dengan 13 juta kali diputar hingga Jumat, 11 Oktober 2024. Video musik lagu ini juga berhasil menduduki peringkat kedua dalam daftar 100 video musik teratas Indonesia di YouTube Music.

Makna Lagu “Sekti”

Dalam video musiknya, Denny Caknan mengungkapkan bahwa lagu ini dia ciptakan karena terinspirasi dari kisah percintaan temannya yang terhalang restu orangtua. Lagu ini pun menceritakan tentang tekad kuat seseorang untuk mendapatkan restu orangtua pasangannya, agar dia bisa bersama dengan orang yang dicintai.

Meski dihadapkan dengan berbagai rintangan, namun sosok dalam lagu ini terus bertahan memperjuangkan cintanya. Lagu ini juga menggambarkan kegigihan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Di sisi lain, tergambar juga keyakinan bahwa semua hal akan baik-baik saja selama berusaha.

Chord Lagu “Sekti” dari Denny Caknan

Bagi Anda yang ingin menyanyikan ulang lagu ini dengan gitar, berikut kunci gitar yang mudah untuk lagu “Sekti” dari Denny Caknan. Sebagai informasi, Anda harus menggunakan capo di fret lima untuk menghasilkan nada yang pas. Berikut chord lagunya.

[Intro]: Am Em Dm G

C Am F C

Sayang sawangen rembulan kae

Am G

Sumunar nyawang aku ro kowe

C Am F C

Sayang yakino wes ora suwe

Am G

Sesandingan aku jejer ro kowe

Am G

Senadyan wong tuo rung marengke

[Reff]

Am

Ombak gedhe tak sebrangi

Em

Banjir bandhang tak tataki

F G C

Penting aku kowe iso dadi siji

Am

Gunung njebluk tak jak ngopi

Em

Segoro gheni tak nggo nglangi

F D G

Opo maneh mung ngelawan bapakmu kuwi

C

Mesti tak ladeni

[Interlude]: C… Am… F… G… Am… Em… F… G…

C Am F C

Sayang sawangen rembulan kae

Am G

Sumunar nyawang aku ro kowe

C Am F C

Oh sayang yakino wes ora suwe

Am G

Sesandingan aku jejer ro kowe

Am G

Senadyan wong tuo rung marengke

[Reff]:

Am

Ombak gedhe tak sebrangi

Em

Banjir bandhang tak tataki

F G C

Penting aku kowe iso dadi siji

Am

Gunung njebluk tak jak ngopi

Em

Segoro gheni tak nggo nglangi

F D G

Opo maneh mung ngelawan bapakmu kuwi

Am

Hoo… ombak gedhe tak sebrangi

Em

Banjir bandhang tak tataki

F G C

Penting aku kowe iso dadi siji

Am

Gunung njebluk tak jak ngopi

Em

Segoro gheni tak nggo nglangi

F D G

Opo maneh mung ngelawan bapakmu kuwi

C

Mesti tak ladeni

