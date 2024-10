Profil Member ZEROBASEONE, akan Sapa Penggemar Indonesia di Konser Timeless World Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Grup K-Pop ZEROBASEONE dijadwalkan bakal menyapa para penggemarnya, ZEROSE, di Indonesia dalam konser “2024 ZEROBASEONE The First Tour [Timeless World] In Jakarta.” Konser itu akan digelar di ICE BSD City Hall 5-6 pada Sabtu, 26 Oktober 2024.

Para anggota boy group besutan WAKEONE Entertainment itu menyatakan tidak sabar untuk bertemu dengan para penggemarnya di Indonesia. Mereka pun mengungkapkan telah banyak berlatih untuk konser nanti.

“Kami terus berlatih untuk memberikan penampilan terbaik untuk kalian semua. Tunggu kami, ya,” ucap salah satu anggota ZEROBASEONE, Kim Gyu Vin, dalam video yang diunggah oleh Mecimapro selaku promotor konser.

Penggemar yang ingin bertemu dengan ZEROBASEONE pun masih bisa membeli tiket konser melalui platform media penjualan resmi, Tiket.com. Harga tiketnya dibanderol mulai dari Rp 1,2 juta hingga Rp 3,4 juta.

Untuk mengenal lebih jauh mengenai grup ZEROBASEONE yang bakal konser di Indonesia, berikut profil singkat para anggotanya.



Profil ZEROBASEONE

ZEROBASEONE, juga dikenal sebagai ZB1, adalah proyek grup beranggotakan sembilan orang yang dibentuk oleh acara survival MNET BOYS PLANET. Grup ini terdiri dari Sung Han Bin, Kim Ji Woong, Zhang Hao, Seok Matthew, Kim Tae Rae, Ricky, Kim Gyu Vin, Park Gun Wook, dan Han Yu Jin.

Mereka berada di bawah naungan agensi WAKEONE Entertainment dan memiliki durasi kontrak selama dua setengah tahun. Mereka memulai debut pada 10 Juli 2023 dengan mini album, YOUTH IN THE SHADE. Adapun kontrak eksklusifnya akan berakhir sekitar Januari 2026.

Nama grup, ZB1, mengacu pada awal yang cemerlang dari setiap anggota. Mereka dimulai dari nol dan berakhir pada satu. Hal ini menyiratkan komitmen para anggota untuk berbagi dengan penggemar sebuah perjalanan yang baru saja dimulai, dari nol hingga satu. Adapun profil singkat para anggotanya adalah sebagai berikut.



1. Sung Han Bin

Anggota ZEROBASEONE yang pertama adalah Sung Han Bin. Pria kelahiran Chungcheongnam-do, Korea Selatan pada 13 Juni 2001 ini merupakan pemimpin, visual, dan penari utama dalam grup. Dia adalah mantan trainee Cube Entertainment dan telah menjadi trainee selama 1 tahun 8 bulan sebelum berpartisipasi dalam survival BOYS PLANET.



2. Kim Ji Woong

Kim Ji Woong adalah anggota tertua di ZEROBASEONE. Dia lahir pada 14 Desember 1998 di Pohang-si, Gyeongsangbuk-do. Meski begitu, dia tumbuh di Wonju, Kangwon-do, Korea Selatan.

Berposisi sebagai visual dalam grup, Kim Ji Woong adalah idola dari agensi Nest Management. Ia merupakan anggota boy grup INX dengan nama panggung Jinam. Mantan trainee SM Entertainment ini juga merupakan bagian dari grup pra-debut Ateen dan BIT dengan nama panggung King. Ia juga berpartisipasi dalam acara survival digital Burn Up (2020) dan berakhir di posisi pertama, tetapi debut resminya dibatalkan karena Covid-19.



3. Zhang Hao

Zhang Hao adalah salah satu anggota dari Tiongkok. Dia lahir di Nanping, Fujian, Tiongkok pada 25 Juli 2000. Idola dari Yuehua Entertainment ini piawai dalam bermain sejumlah alat musik, seperti biola, cello, dan piano. Di ZEROBASEONE, pria bernama Korea Jang Ha Neul itu berposisi sebagai vokalis utama, visual, dan center. Sebelum debut, dia telah menjalani masa pelatihan selama 1 tahun 3 bulan.



4. Seok Matthew

Berkebangsaan Kanada-Korea, Seok Matthew memiliki nama Korea sebagai Seok Woo Hyun. Dia lahir pada 28 Mei 2002 dan besar di Vancouver, Kanada. Matthew adalah mantan trainee HYBE Entertainment, di bawah naungan HYBE Jepang. Dia seharusnya berpartisipasi dalam program yang membentuk &TEAM, namun ia diputus kontraknya setelah 1 tahun 6 bulan berlatih. Kini, Matthew berada di bawah naungan agensi MNH Entertainment.



5. Kim Tae Rae

Vokalis utama ZEROBASEONE ini lahir di Chungcheongnam-do, Korea Selatan pada 14 Juli 2002. Kim Tae Rae adalah trainee WAKEONE Entertainment selama 2 tahun 1 bulan sebelum mengikuti BOYS PLANET. Berposisi sebagai vokalis utama dalam grup, Kim Tae Rae juga dapat memainkan alat musik biola.



6. Ricky

Satu lagi anggota ZEROBASEONE yang berkewarganegaraan Tiongkok adalah Ricky. Pemilik nama asli Shen Quan Rui ini lahir di Shanghai, Tiongkok pada 20 Mei 2004. Dia memiliki nama Korea Shim Cheon Ye dan merupakan trainee dari Yuehua Entertainment. Ricky telah berlatih selama 2 tahun 2 bulan sebelum BOYS PLANET.



7. Kim Gyu Vin

Kim Gyu Vin menjadi salah satu visual dalam grup pelantun lagu “In Bloom” tersebut. Dia adalah idola dari Yuehua Entertainment yang lahir pada 30 Agustus 2004 di Seoul, Korea Selatan.

Sebelum mengikuti ajang BOYS PLANET, Gyu Vin telah menjalani masa pelatihan selama 3 tahun 11 bulan. Dia jago dalam banyak olahraga, termasuk sepak bola, basket, bowling, dan hoki es. Dia juga pernah memenangkan juara 1 dalam pertandingan sepak bola selama tahun pertama sekolah menengah atas.



8. Park Gun Wook

Artis dari Jellyfish Entertainment ini berposisi sebagai rapper, vokalis, dan penari dalam grup. Dia lahir pada 10 Januari 2005 di Gyeonggi-do, Korea Selatan. Park Gun Wook adalah kontestan di acara survival MBC Extreme Debut: Wild Idol. Namun, dia tereliminasi di episode terakhir. Dia telah menjadi seorang trainee selama 2 tahun dan 5 bulan, sebelum mengikuti BOYS PLANET.



9. Han Yu Jin

Member ZEROBASEONE selanjutnya adalah Han Yu Jin. Dia adalah visual dan maknae dalam grup. Han Yu Jin lahir pada 20 Maret 2007 di Daegu, Korea Selatan. Namun, dia kemudian pindah ke Gyeonggi-do. Sebelum debut bersama ZEROBASEONE, Han Yu Jin bernaung di bawah agensi Yuehua Entertainment selama 2 tahun 3 bulan.

