Daftar 7 Film Tentang Ayah di Netflix yang Penuh Perjuangan, Bikin Nangis!

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menyajikan berbagai jenis film dengan tema cerita yang beragam. Beberapa di antaranya mampu memberikan kedekatan emosional bagi penonton karena sesuai dengan realita yang ada. Salah satu tema cerita tersebut adalah tentang ayah dan perjuangannya menjadi tempat berlindung bagi anak-anaknya.

Film-film tentang ayah ini dapat menjadi tempat pembelajaran bagi para ayah di negara yang menyandang status fatherless country. Fatherless adalah ketiadaan peran ayah atau keterlibatan figur ayah dalam tumbuh kembang anak. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami selebgram Cut Intan Nabila setidaknya menjadi contoh bagaimana peran ayah sebagai sosok pelindung keluarga justru menjadi pelaku kekerasan.

Cocok menjadi tontonan keluarga, berikut beberapa film tentang ayah di Netflix yang penuh perjuangan.





1. Old Dads

Diceritakan Jack Kelly, Connor Brody, dan Mike Richards adalah sahabat, mitra bisnis, dan seorang ayah tua. Setelah setuju untuk menjual perusahaan pakaian olahraga jadul mereka, ketiga sahabat itu bersemangat untuk mendapatkan tiket menuju kehidupan yang selalu mereka impikan.

Namun ketika perusahaan itu diubah oleh seorang CEO milenial baru yang eksentrik, kemarahan Jack meluap. Dia menciptakan serangkaian krisis di tempat kerja, rumah, dan prasekolah ultra-progresif putranya. Setelah kejadian itu, Jack dan para ayah tua lainnya harus berjuang untuk memenangkan kembali keluarga dan harga diri mereka dalam perjalanan yang tidak mudah.





2. Dog Gone

Dog Gone adalah salah satu film Netflix yang berangkat dari kisah nyata tentang ayah dan anak yang mencari seekor anjing peliharaan yang hilang. Film ini juga merupakan karya adaptasi dari buku berjudul Dog Gone: A Lost Pet’s.

Dikisahkan, seorang ayah memutuskan untuk mencari anjing peliharaan keluarganya setelah anaknya bersedih akibat kehilangan itu. Sang anak pun ikut bersama ayahnya dalam pencarian itu. Namun, karena tidak memiliki hubungan baik dan kerap bertengkar untuk hal-hal kecil, mereka pun harus saling memahami satu sama lain agar berhasil dalam pencarian itu.

Poster film Dog Gone. Foto: Wikipedia.

Film ini bercerita tentang seorang ayah tunggal yang istrinya meninggal setelah melahirkan anak pertama mereka, Maddy. Untuk mendalami perannya sebagai ayah sekaligus ibu, Matthew rela bergabung ke perkumpulan ibu-ibu untuk mendapatkan informasi mengenai cara merawat anak. Hal ini ternyata menimbulkan cibiran dari orang-orang sekitarnya. Meski begitu, Matthew tetap berusaha untuk memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya.

Poster film Fatherhood. Foto: Wikipedia.





4. Sweet Girl

Seorang ayah yang berbakti pada keluarga, Ray Cooper, bersumpah untuk menegakkan keadilan terhadap perusahaan farmasi yang bertanggung jawab atas penarikan obat yang dibutuhkan istrinya. Penarikan obat itu membuat istrinya meninggal karena kanker, meninggalkan Ray bersama putrinya Rachel.

Namun, upaya itu membawa Ray pada pertemuan yang berbahaya, menempatkan dia dan putrinya dalam kondisi tidak aman. Misi Ray pun berubah menjadi pencarian balas dendam untuk melindungi satu-satunya keluarga yang tersisa





5. King Richard

Berbekal visi yang jelas dan rencana setebal 78 halaman, Richard Williams bertekad untuk menuliskan kedua putrinya, Venus dan Serena, ke dalam sejarah. Berlatih di lapangan tenis Compton, California yang terbengkalai, anak-anak perempuan ini dibentuk oleh komitmen ayah mereka yang tak kenal lelah.

Berdasarkan kisah nyata yang akan menginspirasi dunia, King Richard mengikuti perjalanan yang membangkitkan semangat dari sebuah keluarga yang tekadnya yang tak tergoyahkan. Keyakinan tanpa syarat akhirnya mampu melahirkan dua legenda olahraga terhebat di dunia.

Ini adalah film Indonesia tentang ayah di Netflix. Diceritakan, setelah mengalami kejadian mengerikan, seorang wanita bernama May mengisolasi diri dan berhenti bicara. Dia hidup dalam keheningan dan keterasingan karena trauma yang mendalam.

Ayahnya pun menyalahkan dirinya sendiri atas keadaan yang May lalui. Dia lalu mencoba hidup sesuai dengan kondisi May dari tahun ke tahun. Namun, suatu hari sebuah lubang muncul di dinding dan melalui lubang itu May menemukan seorang penyihir.

Poster film Steps of May. Foto: Wikipedia.

Ini adalah film tentang ayah yang populer dari Korea Selatan. Ceritanya mengikuti kisah tentang cinta antara seorang ayah yang mempunyai penyakit mental dan putrinya yang masih kecil namun sangat menggemaskan.

Dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, Yong Goo dipenjara dengan tuduhan palsu. Dia pun menjalin persahabatan dengan para penjahat kelas kakap di selnya. Sebagai balasan persahabatan itu, para teman Yong Goo membantunya melihat putrinya lagi dengan menyelundupkannya ke dalam penjara.

RADEN PUTRI, berkontribusi dalam artikel ini.

NETFLIX| IMDB

